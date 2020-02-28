Авиакомпания "Мотор Сич" сокращает число рейсов Запорожье — Киев

Украинская авиакомпания "Мотор Сич" по коммерческим причинам приостанавливает выполнение рейсов М9 205 Запорожье — Киев и М9 206 Киев — Запорожье с 9 марта 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

В то же время остальные рейсы по этому направлению авиаперевозчик обещает выполнять по-прежнему.

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"Рейсы М9 201, М9 203, М9 207 Запорожье — Киев и М9 202, М9 204, М9 208 Киев — Запорожье будут выполняться в соответствии с ранее опубликованным расписанием", — говорится в сообщении.

Также в авиакомпании приносят извинения пассажирам, которые уже приобрели авиабилеты на отмененные рейсы, и просят обратиться в Контактный центр авиакомпании для урегулирования вопросов возврата денег за неиспользованные билеты.

Напомним, авиарейсы по маршруту Запорожье-Киев-Запорожье в данное время выполняет авиакомпания SkyUp. Стоимость полета туда и обратно сравнима с ценой билета у "Мотр Сич" в одну сторону.

Также известно, что во второй декаде мая 2020 года должны начаться полеты авиакомпании Windrose с заявленной стоимостью билета в одну сторону от 774 грн.

Ранее сообщалось, что авиакомпания "Роза ветров" (Windrose) с апреля 2020 года запускает регулярные рейсы между крупнейшими городами Украины — Киевом, Харьковом, Днепром, Львовом, Одессой и Николаевом.