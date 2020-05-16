Авиакомпания Swiss возобновит полеты в Украину в конце июня

Швейцарская авиакомпания Swiss намерена возобновить регулярные рейсы из Цюриха в киевский аэропорт "Борисполь" во второй половине июня 2020 года.

Об этом заявила пресс-секретарь авиаперевозчика Майке Фюлрот, сообщает avianews.com.

"Восстановление расписания в июне будет происходить в несколько этапов с увеличением числа доступных рейсов в течение нескольких недель. Мы начнем летать в Киев в третью неделю июня раз в неделю. Еще один еженедельный рейс запланирован на четвертую неделю июня", — отметила представитель Swiss.

Согласно данным системы бронирования авиаперевозчика, первый рейс Цюрих-Киев может состояться уже 21 июня. Следующий открытый для бронирования рейс значится спустя неделю — 28 июня.

Указано, что с началом лета Swiss планирует расширить свою полетную программу из Цюриха и Женевы до 41 маршрута и 190 рейсов в неделю. В авиакомпании ожидают, что в июне смогут выполнять 15-20% рейсов от своего обычного расписания.

Известно, что до приостановки полетов в Украину Swiss летала между Цюрихом и Киевом до 6 раз в неделю.

Как сообщалось, помимо Swiss, возобновить полеты в Украину в июне планирует Lufthansa, запустив рейсы Франкфурт-Киев с частотой 3 раза в неделю вместо прежней 20 раз в неделю.

Заявления авиакомпаний звучат на фоне неопределенности с открытием границ Украины для международного авиасообщения. Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что работает с авиаперевозчиками и МИД, чтобы определить страны, с которых начнется возобновление полетов.

Он также опубликовал график снятия ограничений на транспорте. Из него следует, что международное авиасообщение в стране вернется в самый последний, третий этап выхода из карантина, сроки которого не называются.

Также до сих пор неясна позиция Брюсселя относительно того, будет ли продлено ограничение на въезд иностранцев в Шенгенскую зону.