"Авиалинии Антонова" остаются в составе ГП "Антонов"

В ГП "Антонов" (Киев) опровергают сообщения СМИ о якобы выделении руководством ГП из состава предприятия его авиатранспортного подразделения — авиакомпании "Авиалинии Антонова", проведенного менеджментом в рамках подготовки к намеченной корпоратизации ведущего украинского разработчика и производителя авиатехники.

"Информация об отделении "Авиалиний Антонова" от ГП "Антонов" является абсолютно ложной", — говорится в официальном сообщении компании.

Созданная в 1989 году в качестве авиатранспортного подразделения ГП "Антонов" для выполнения авиаперевозок сверхтяжелых и нестандартных грузов на коммерческой основе с целью обеспечения дальнейшей деятельности предприятия в условиях прекращения госфинансирования, авиакомпания "Авиалинии Антонова" до сегодняшнего дня продолжает работать в прежнем статусе.

"С тех пор авиакомпания не изменяла своего статуса, действует как авиатранспортное подразделение (АТП) предприятия, обеспечивая часть финансовых поступлений для деятельности ГП "Антонов", — отмечается в сообщении.

В связи с новой геополитической ситуацией украинский оператор тяжелого транспортного Ан-124-100 "Руслан" прекратил сотрудничество с российской "Волга-Днепр" и работает на рынке грузовых авиаперевозок самостоятельно, в том числе в рамках программы НАТО SALIS.

"Для повышения эффективности работы АТП, учитывая политическую ситуацию между Украиной и Россией, ГП "Антонов" принял решение о прекращении сотрудничества с российской компанией "Волга-Днепр" в области выполнения авиационных перевозок. С 1 января АТП ГП "Антонов" работает на рынке перевозок самостоятельно. С целью продолжения участия в программе НАТО SALIS, ГП "Антонов" создал компанию "Антонов-SALIS", единственным бенефициаром которой, в отличие от Ruslan SALIS, является ГП "Антонов", — отмечается в сообщении.

"Сотрудничая с генеральным торговым агентом Dreamlifts Ltd (Великобритания), ГП "Антонов" вернулся в форму ведения бизнеса, которая была выбрана изначально основания АТП, когда его генеральным агентом была британская компания Air Foyle", — уточняет пресс-служба.

"Коммерческая деятельность ГП "Антонов" и его агентов по авиационным перевозкам ведется в строгом соответствии с законодательством Украины, Великобритании, Германии", — подчеркивается в сообщении.

"Авиалинии Антонова" — одни из ведущих мировых операторов тяжелого транспортного Ан-124-100 "Руслан" грузоподъемностью 150 тонн, с 2006 года предоставляют услуги в рамках программы SALIS. В декабре 2014 года совместный с российской авиакомпанией "Волга-Днепр" контракт с НАТО был продлен до конца 2016 года. Осенью 2016 года руководство "Авиалиний Антонова" озвучило планы продолжить сотрудничество с НАТО по программе SALIS после завершения совместного с российской компанией контракта. В рамках нового формата партнерства, не исключали в компании, местом базирования украинских "Русланов" останется Лейпциг. В 2017 году официальная информация о новом формате сотрудничества украинского оператора Ан-124-100 "Руслан" по программе SALIS не озвучивалась.

По данным госконцерна "Укроборонпром", с 2006 года по 2016 годы в рамках участия в программе SALIS, транспортные Ан-124-100 "Руслан" "Авиалиний Антонова" осуществили свыше 2 тыс. полетов и перевезли более 122 тыс. тонн грузов.

Дальнейшие перспективы задействования флота "Авиалиний Антонова" в стратегических перевозках по программе SALIS обсуждались в ходе посещения ГП "Антонов" Генеральным секретарем НАТО Йенсем Столтенбергом в рамках визита в Киев 10 июля, сообщала пресс-служба госконцерна.

С 1 января 2017 года в Великобритании открыто новое представительство "Авиалиний Антонова" — компания Dreamlifts Ltd.

В конце прошлой недели на сайте zn.ua сообщалось о практически завершенном выделении "Авиалиний Антонова" из состава ГП "Антонов" в рамках подготовки к корпоратизации ГП.

Входящее в "Укроборонпром" по решению правительства с 2015 года ГП "Антонов" — ведущий украинский разработчик и производитель авиатехники, признанный мировой лидер в нише транспортных самолетов самого широкого назначения.

В мае правительство поддержало предложение "Укроборонпрома" о преобразовании ГП "Антонов" в публичное акционерное общество, 100% акций которых принадлежит государству.

В 2016 году "Укроборонпром" озвучил планы по проведению реформы ОПК, основными направлениями которой рассматриваются: корпоратизация отрасли, аудит с привлечением международных аудиторских компаний, кластеризация оборонных предприятий, защита технологий, а также запуск платформы развития оборонных инноваций.