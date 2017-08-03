"АВК" инвестировал 6 млн грн в производство снеков

03 августа 2017, 12:46
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Кондитерская компания "АВК" инвестировала 6 млн грн в запуск линии по производству злаковых снеков под ТМ Kresko

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ООО "АВК Конфекшинэри" (Киев), один из крупнейших производителей кондитерских изделий в Украине, запустил производство злаковых снеков под ТМ Kresko.

Компания "АВК" возобновила производство ассортимента ТМ Kresko, запустив новую линию, в которую было инвестировано 6 млн грн", — сообщается в пресс-релизе компании в четверг.

"АВК" с новым продуктом планирует занять 10% доли рынка мучных изделий в Украине. Выход продуктов ТМ Kresko запланирован на внешние рынки. В частности, в ближайшее время ожидается появление продукта в Молдове. Компании также интересны рынки Беларуси, Румынии, Польши, Прибалтики и Ближнего Востока.

Собственником ООО "АВК Конфекшинери" является бизнесмен Владимир Авраменко совместно с супругой. Ему также принадлежит кондфабрика в Днепре.

Компания выпускает продукцию под ТМ "Королевский Шедевр", "Королевский Шарм" "Мажор", "Бам-Бук", "Труфель", "Труфалье" и др.

Группа компаний "АВК" основана 1991 году. Ей также принадлежали фабрики в Донецке и Луганске, контроль над которыми сейчас потерян. "АВК" производит широкую линейку продуктов: шоколадные, карамельные изделия, вафли, соленые снеки.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: инвестиции , кондитерские изделия

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