IT и Телеком 1 час назад

Австралия подала иск против Facebook за вмешательство в частную жизнь

Личные данные австралийских пользователей Facebook были раскрыты программой This is Your Digital Life

Австралия подала иск против Facebook за вмешательство в частную жизнь Австралия подала иск против Facebook за вмешательство в частную жизнь
Facebook

Австралийские власти подали иск в федеральный суд страны на американскую компанию Facebook из-за нарушения закона о конфиденциальности.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Австралии.

Указано, что личные данные австралийских пользователей Facebook были раскрыты программой This is Your Digital Life с иной целью, чем та, для которой официально собиралась информация. И это является нарушением закона о конфиденциальности 1988 года. Информация могла быть раскрыта для Cambridge Analytica и использована в политических целях и в интересах третьей стороны.

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"Правительственный уполномоченный по вопросам информации подал иск против Facebook в федеральный суд, утверждая, что эта социальная сеть совершила серьезные и неоднократные вмешательства в частную жизнь вопреки закону Австралии о конфиденциальности", — говорится в сообщении.

Еще одной претензией к соцсети является то, что дизайн платформы не предоставил возможность пользователям контролировать способ раскрытия их данных.

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Ранее орган по защите данных Турции наложил на социальную сеть Facebook штраф в размере $280 тысяч за нарушение законодательства страны о личных данных.

Напомним, британская компания Cambridge Analytica, которую ранее обвиняли в незаконном сборе персональных данных из профилей социальных сетей Facebook, в 2017 году сотрудничала с одной из украинских политических партий.

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