Австрия выделила 500 тыс. евро на гранты для местных общин и предпринимателей

19 января 2017, 14:16
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Австрия профинансирует новую инициативу Программы развития ООН для активизации местных общин и малого бизнеса в Черновицкой и Одесской областях

Австрия выделила 500 тыс. евро на гранты для местных общин и предпринимателей | КСО | Дело Увеличить картинку

В Украине в Черновицкой и Одесской областях Программа развития ООН (ПРООН) начинает новый проект, направленный на улучшение уровня благосостояния и жизни наиболее уязвимых групп населения. Рассчитывают охватить более 150 тысяч человек, живущих в областных центрах, а также в селах и поселках.

Финансирует программу Агентство развития Австрии в сумме 500 тыс. евро.

Проект будет работать по двум направлениям, сообщают в ПРООН.

Первое направление нацелено на укрепление местных общин и местных органов власти. Проект также будет стимулировать участие граждан в местном самоуправлении и поощрять внедрение инициатив на уровне общин, сосредотачивая внимание на инклюзивности и охвате наиболее незащищенных слоев.

Общественным организациям будут предоставлять гранты для реализации микропроектов по поддержке школ, детских садов и других социальных объектов.

До 50% расходов будут профинансированы грантами — выделяется 6,5 тысяч евро на одну инициативу, до 45% — из местного бюджета и 5% — организациями-бенефициарами.

Второе направление поможет развивать малый бизнес, в том числе фермы, а также несельскохозяйственные предприятия в селах и пригородах.

Программа будет давать гранты для создания и развития кооперативов.

В качестве важной составляющей борьбы с бедностью в рамках проекта также будут предоставляться гранты для инициатив малого бизнеса в несельскохозяйственных сферах. В приоритете помощь в создании бизнеса женщинами и представителями уязвимых групп.

Проект опирается на опыт, накопленный в рамках текущего совместного проекта ПРООН/ЕС "Местное развитие, ориентированное на общину" и других проектов и программ ПРООН в области развития. Он будет внедряться на основе механизмов, созданных в рамках проекта МРГ, в течение 18 месяцев.

Раздел: >

Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Австрия выделила 500 тыс. евро на гранты для местных общин и предпринимателей | КСО | Дело
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 27.49
EUR EUR - - 29.32
RUB RUB - - 0.46
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 22.47 12.91
Киевская область 22.05 11.54
Львовская область 21.93 12.25
Читайте также
Больше в разделе Бизнес
Читаемые в разделе
"Ашан" покупает сеть "Караван" — СМИ (обновлено) "Ашан" покупает сеть "Караван" — СМИ (обновлено) Создан портал с самой большой базой международных грантов Создан портал с самой большой базой международных грантов Украинский вагон за китайские деньги: почему крупнейший агротрейдер хочет купить 3000 зерновозов Украинский вагон за китайские деньги: почему крупнейший агротрейдер хочет купить 3000 зерновозов
Все новости
Комментируемые
1 Все почтовые операторы должны до 13 марта зарегистрироваться в Едином госреестре 2 Сможет ли правительство пересадить украинцев на отечественные самолеты 3 Аэропорт "Харьков" в 2016 году увеличил пассажиропоток в 1,6 раза за счет международных рейсов 4 Производитель "Короны" начал экспортировать продукцию в ЕС и арабские страны 5 Счета аграриев разблокировали на 1 день для уплаты НДС
Все новости
Видео
 Безмолвный разговор с Богом — о "Молчании" Скорсезе
В Китае появился смартфон, определяющий калорийность еды и состав лекарств
Все видео
Фото
Как Бальчун и Кистион новые вагоны-трансформеры тестировали (фото)
Как Бальчун и Кистион новые вагоны-трансформеры тестировали (фото)
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.