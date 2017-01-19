Австрия выделила 500 тыс. евро на гранты для местных общин и предпринимателей

В Украине в Черновицкой и Одесской областях Программа развития ООН (ПРООН) начинает новый проект, направленный на улучшение уровня благосостояния и жизни наиболее уязвимых групп населения. Рассчитывают охватить более 150 тысяч человек, живущих в областных центрах, а также в селах и поселках.

Финансирует программу Агентство развития Австрии в сумме 500 тыс. евро.

Проект будет работать по двум направлениям, сообщают в ПРООН.

Первое направление нацелено на укрепление местных общин и местных органов власти. Проект также будет стимулировать участие граждан в местном самоуправлении и поощрять внедрение инициатив на уровне общин, сосредотачивая внимание на инклюзивности и охвате наиболее незащищенных слоев.

Общественным организациям будут предоставлять гранты для реализации микропроектов по поддержке школ, детских садов и других социальных объектов.

До 50% расходов будут профинансированы грантами — выделяется 6,5 тысяч евро на одну инициативу, до 45% — из местного бюджета и 5% — организациями-бенефициарами.

Второе направление поможет развивать малый бизнес, в том числе фермы, а также несельскохозяйственные предприятия в селах и пригородах.

Программа будет давать гранты для создания и развития кооперативов.

В качестве важной составляющей борьбы с бедностью в рамках проекта также будут предоставляться гранты для инициатив малого бизнеса в несельскохозяйственных сферах. В приоритете помощь в создании бизнеса женщинами и представителями уязвимых групп.

Проект опирается на опыт, накопленный в рамках текущего совместного проекта ПРООН/ЕС "Местное развитие, ориентированное на общину" и других проектов и программ ПРООН в области развития. Он будет внедряться на основе механизмов, созданных в рамках проекта МРГ, в течение 18 месяцев.