Новости компаний 1 час назад

Автоподъемник на СТО: разновидности и особенности

Чтобы купить функциональный подъемник для СТО, который идеально подойдет для вашего автосервиса, внимание необходимо уделить его конструктивным особенностям

Автоподъемник на СТО: разновидности и особенности Автоподъемник на СТО: разновидности и особенности

Качественный автомобильный подъемник — одна из составляющих эффективной работы станций техобслуживания. Область применения подъемного оборудования практически безгранична: диагностика, шиномонтаж, регулировка развала-схождения, ремонт подвески и глушителя, антикоррозийная обработка днища, кузовные и слесарные работы. Даже регламентную замену масла и фильтров проще выполнять на подъемнике. Особенно, если необходимо демонтировать поддон двигателя для его профилактической очистки.

Виды автоподъемников

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Классифицируют их по двум ключевым параметрам: привод и конструкция.

По типу привода выделяют такие разновидности:

  • электрогидравлические — наиболее распространенные, но требуют регулярного обслуживания;

  • электромеханические — потребляют меньше электричества, обеспечивают бесшумный и плавный подъем, опустить авто можно даже в случае отключения электричества, в целом служат дольше;

  • пневматические — работают на сжатом воздухе, как правило, применяются в шиномонтажных мастерских.

Чтобы купить функциональный подъемник для СТО, который идеально подойдет для вашего автосервиса, внимание необходимо уделить его конструктивным особенностям.

Тип конструкции:

  1. С одной стойкой (колонной) — используют для частичного подъема в небольших помещениях. Из-за дороговизны не пользуются особой популярностью.

  2. Двухстоечные — классическая разновидность, отличается быстрым подъемом и надежной фиксацией за счет четырех подхватов. Признаны наиболее востребованными среди профессиональных мастеров.

  3. 4-стоечные — достойный выбор для регулировки углов установки колес, обслуживания подвески и ходовой части;

  4. Плунжерные — оптимальный вариант, сочетающий преимущества других видов подъемных механизмов. Лапы или платформы установлены на выдвижных штоках гидроцилиндров. Занимают меньше места. Обычно используется два или четыре плунжера;

  5. Ножничные — состоят обычно из двух опор. На них закреплены две платформы, либо сплошная рабочая поверхность.

  6. Колонные — применяют на TIR для длинномерных грузовиков и автобусов. На СТО для легковых авто устанавливают редко;

Купить автоподъемник в Украине

Экономить на столь важном элементе оснащения автомастерской нельзя. Специалисты компании "Автомеханика" в Киеве готовы предложить оборудование для СТО от ведущих брендов: Blitz Rotary, Rotary Lift, Butler, MAHA, Corghi, AMI, Werther, Hofmann и других. Также можно заказать комплексную разработку проекта для оснащения вашего автосервиса всем необходимым.

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