Автоподъемник на СТО: разновидности и особенности

Качественный автомобильный подъемник — одна из составляющих эффективной работы станций техобслуживания. Область применения подъемного оборудования практически безгранична: диагностика, шиномонтаж, регулировка развала-схождения, ремонт подвески и глушителя, антикоррозийная обработка днища, кузовные и слесарные работы. Даже регламентную замену масла и фильтров проще выполнять на подъемнике. Особенно, если необходимо демонтировать поддон двигателя для его профилактической очистки.

Виды автоподъемников

Классифицируют их по двум ключевым параметрам: привод и конструкция.

По типу привода выделяют такие разновидности:

электрогидравлические — наиболее распространенные, но требуют регулярного обслуживания;

электромеханические — потребляют меньше электричества, обеспечивают бесшумный и плавный подъем, опустить авто можно даже в случае отключения электричества, в целом служат дольше;

пневматические — работают на сжатом воздухе, как правило, применяются в шиномонтажных мастерских.

Чтобы купить функциональный подъемник для СТО, который идеально подойдет для вашего автосервиса, внимание необходимо уделить его конструктивным особенностям.

Тип конструкции:

С одной стойкой (колонной) — используют для частичного подъема в небольших помещениях. Из-за дороговизны не пользуются особой популярностью. Двухстоечные — классическая разновидность, отличается быстрым подъемом и надежной фиксацией за счет четырех подхватов. Признаны наиболее востребованными среди профессиональных мастеров. 4-стоечные — достойный выбор для регулировки углов установки колес, обслуживания подвески и ходовой части; Плунжерные — оптимальный вариант, сочетающий преимущества других видов подъемных механизмов. Лапы или платформы установлены на выдвижных штоках гидроцилиндров. Занимают меньше места. Обычно используется два или четыре плунжера; Ножничные — состоят обычно из двух опор. На них закреплены две платформы, либо сплошная рабочая поверхность. Колонные — применяют на TIR для длинномерных грузовиков и автобусов. На СТО для легковых авто устанавливают редко;

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