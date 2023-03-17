«Автоспецпром» зміг утримати вартість швидких для системи ЕМД України на довоєнному рівні

Провідний виробник медичного спецтранспорту в Україні, компанія «Автоспецпром», продовжує працювати та змогла утримати вартість автомобілів швидкої допомоги для системи екстреної медичної допомоги (ЕМД) України на довоєнному рівні.

Наприкінці 2021 року ТОВ «Автоспецпром» на конкурентних засадах отримало замовлення від ДП «Медичні закупівлі України» на постачання для системи ЕМД понад 800 одиниць спеціалізованого медичного транспорту, запропонувавши найвигідніші умови та ціни на відкритому конкурсі у системі Prozorro. Проте, через повномасштабне вторгнення РФ у лютому 2022, повністю виконати замовлення компанія не змогла. Використання отриманих авансових коштів було обмежено постановою Кабінету Міністрів України про Порядок виконання повноважень Державною казначейською службою в умовах воєнного стану. Відповідно до законодавства, «Автоспецпром» припинив виконання робіт по частині договорів та повернув раніше отримані кошти державі у повному обсязі.

Разом з тим, керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1485 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо здійснення попередньої оплати (виплати авансу)», сторонами було пролонговано 7 угод на закупівлю спеціалізованого санітарного транспорту. ТОВ «Автоспецпром» продовжив виробництво швидких згідно з цими угодами, попри війну, розірвання логістики, затримки у перерахуванні коштів з боку Державної казначейської служби на 3-4 місяці, або перерахування їх у неповному обсязі. Загалом, з початку війни ТОВ «Автоспецпром» передало державі 193 швидких. Адже ми розуміємо, що на тлі постійних обстрілів, руйнувань та мінної небезпеки потреба держави у сучасних надійних швидких є більшою, ніж будь-коли.

Ба більше, попри послаблення гривні та здорожчення низки компонентів, компанія прийняла рішення виготовити швидкі за цими замовленнями за цінами 2021 року, продовжуючи в повному обсязі виконувати свої соціальні зобов’язання перед працівниками та державою, сплачуючи податки та заробітні плати у повному обсязі.

Цими днями окремі інтернет-ресурси поширили недостовірні відомості про те, що ТОВ «Автоспецпром» нібито привласнило державні кошти та не виконує умови контрактів з ДП, через що відбулися обшуки у кінцевих бенефіціарів компанії та в офісі ДП. Насправді виробництво йде згідно з умовами контрактів, що були пролонговані, та відповідно до чинного законодавства, і так само буде продовжуватись далі.

«ТОВ «Автоспецпром» діє у повній відповідності до чинного законодавства, нам немає, чого приховувати. І ми продовжимо співпрацювати з державою, зокрема через «Медичні закупівлі України», бо в цей надскладний час маємо обов’язок перед суспільством, – наголосив заступник директора ТОВ «Автоспецпром» Кирило Коморкін. – Наша робота під час війни – це наш внесок у стабільність держави й у спільну перемогу».

Довідково

ТОВ «Автоспецпром» розпочало свою діяльність у 2012 році й сьогодні є провідним виробником автомобілів екстреної (швидкої) допомоги у країні й головним постачальником медичного автотранспорту для державних і приватних медичних установ України. Наприкінці листопада 2020 року компанія отримала сертифікат відповідності від європейського автогіганта Stellantis, ставши першим українським виробником швидких, який отримав документ такого рівня.

Автомобілі швидкої допомоги виробляються у типах А1, А2, В і С на шасі Citroen, Peugeot і Mercedes. Контроль якості продукції ведеться відповідно до міжнародних стандартів ISO 9001 та ISO 13485 (Менеджмент якості для медичних приладів).

Stellantis – французька автомобілебудівна компанія. Це другий за величиною виробник автомобілів у Європі й власник таких брендів як Citroen, Peugeot, Opel, Vauxhall і DS Automobiles.