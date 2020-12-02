Автожидкости, прямо влияющие на работу машины

В автомобилях любых марок и моделей в разном количестве присутствуют различные жидкости. Без них транспортное средство не будет нормально функционировать, поэтому за уровнем и своевременной заменой технических жидкостей нужно следить любому автовладельцу.

Масло для двигателя

Моторное масло является одним из наиболее важных расходников, так как силовой агрегат представляет собой узел, состоящий из множества мелких механизмов, постоянно находящихся в движении. Все они нуждаются в смазке, которую сегодня можно легко заказать с доставкой по Украине, например, подобрав товар в каталоге автосервиса Оилер — https://oiler.ua/.

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Благодаря моторному маслу:

снижается износ комплектующих, так как смазка покрывает металлические поверхности специальной защитной масляной пленкой;

в системе минимизируется количество металлической пыли, так как смазочный материал способствует их эффективному отводу к масляному фильтру;

нейтрализуются химически активные соединения, как правило, образующиеся после сжигания горючего в цилиндрах;

лучше охлаждаются рабочие поверхности, так как за счет своего состава масло улучшает отвод тепла, защищая детали от перегрева.

Охлаждающая жидкость

Антифриз нужен автомобилю для охлаждения работающего двигателя до оптимальной рабочей температуры. От правильно выбранной и качественной охлаждающей жидкости зависят и свойства моторного масла. При перегреве оно теряет свои свойства, поэтому антифриз и его своевременная замена — важное требование для работоспособности авто.

Кроме того, охлаждающая жидкость защищает металлические детали от коррозии, а резиновые расходники — от деградации. Антифриз подбирают в соответствии с температурой окружающего воздуха, а также рекомендациями производителя авто, указанными в сервисной книжке.

Трансмиссионное масло

Масло для трансмиссий выполняет почти те же задачи, что и моторное масло, однако эти расходники не являются взаимозаменяемыми, так как находятся в различных условиях эксплуатации. Как правило, трансмиссионное масло обладает рядом дополнительных особенностей:

минимальное пенообразование;

отличные антизадирные свойства;

превосходная стойкость к окислительным процессам;

отсутствие агрессивного химического воздействия на резиновые элементы.

Тормозная жидкость

Передача усилия от главного тормозного цилиндра к колесным — задача, с которой лучше всего справляется тормозная жидкость. Следить за ее состоянием и утечками нужно в обязательном порядке, так как если жидкость выработает свой ресурс, это может снизить эффективность торможения и повлиять на работу всей тормозной системы, что увеличивает риск аварии.

Чтобы подобрать тормозную жидкость, нужно учитывать ряд параметров: воздействие на резину, металлы, смазывающие свойства состава, гигроскопичность и так далее. Поэтому рекомендуется приобретать варианты, указанные в сервисной книжке заводом-изготовителем авто. В том числе вы можете получить квалифицированную консультацию по данному вопросу у сервисменов автосервиса Oiler.