Балчун отчитался за работу "Укрзализныци" за 2016 год

14 января 2017, 10:46
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В 2016 году "Укрзализныця" вышла в прибыль. Общий доход компании достиг 78,9 млрд грн

Балчун отчитался за работу Увеличить картинку

ПАО "Укрзализныця" за 2016 год получила доход 78,9 млрд грн. Расходы компании составили 78,6 грн. Остаток денежных средств на счетах на конец года — 5,5 млн грн. Об этом сообщается на сайте компании.

"Как и рассчитывали, финансовый результат "Укрзализныци" за 2016 год доходный — получено 303 млн гривень. Компания в полном объеме выполнила свои обязательства перед государством: по оперативным данным, в 2016 году уплачено 15 млрд гривень налогов и обязательных платежей", — сообщил председатель правления ПАО Войцех Балчун.

Так, в государственный бюджет поступило 6,8 млн грн, в государственные целевые фонды и местный бюджет — 8,2 млн грн.

В 2016 перевезено 344,3 млн тонн грузов и 439 млн пассажиров. Доходы от перевозок в 2016 году составили 62 млрд грн.

Напомним, "Укрзализныця" закончила 2015 год с убытком более 16 млрд гривень.

По материалам: "Дело"
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Теги: транспорт , пассажирские перевозки , укрзалізниця , войцех балчун

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