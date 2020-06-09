Украинское рекламное агентство Banda признано самым эффективным в мире — рейтинг

Украинское агентство Banda признана самым эффективным независимым рекламным агентством 2020 года по версии рейтинга Effie Index.

Также среди маркетинговых лидеров 2020 года — Unilever как самый эффективный рекламодатель. Coca-Cola подвинула McDonald"s на 2-е место в рейтинге Самого эффективного бренда.

Наиболее эффективной рекламной группой названа WPP Group, а среди сетевых агентств самым эффективным выбрали McCann Worldgroup.

"Мы верим, что креативность способна двигать экономику и общество вперед и очень рады, что наши выпуклые идеи показывают такие результаты, еще раз подтверждая, что креативность = эффективность. Почему реклама, которую делает banda, настолько эффективна? Потому что мы "раскодировали безупречность". И проделываем это со всеми нашими клиентами, — говорит сооснователь banda Ярослав Сердюк, — Креативность заключается не в том, чтобы производить впечатление на людей, а в том, чтобы быть с ними честными. Самое важное, что сейчас должен делать бренд в мире своих коммуникаций — это быть искренним. Мы вошли в эпоху открытости. Больше нет b2c или b2b, теперь это h2h: Human to Human."

"Несмотря на то, что индустрия переживает изменения и кризис, маркетологи, которые вошли в рейтинг Effie Index, демонстрируют непоколебимую преданность эффективности маркетинга. Эффективность важна как никогда, особенно во времена экономической неопределенности. Индекс демонстрирует замечательные примеры компаний, которые способствовали росту брендов во всем мире. От имени Effie Worldwide я хотела бы поздравить всех, кто вошел в рейтинг 2020,", — говорит президент и генеральный директор Effie Worldwide Трейси Алфорд.

Справка: Премия Effie была учреждена в 1968 году Американской маркетинговой ассоциацией Нью-Йорка для того, чтобы отмечать рекламные кампании, демонстрирующие рекордную эффективность по всему миру. Сегодня Effie Awards — это наивысшее признание успешности маркетинговой активности компаний. Мечта любого бренда, потому что получить Effie, значит доказать, что ваши идеи работают и показывают лучшие результаты в своей категории.

После того, как премии Effie находят своих обладателей по всей планете, формируется общий рейтинг. Global Effie Index анализирует и ранжирует данные финалистов и победителей из более 50 стран.

Все бренды и компании, включенные в Effie Index, проходят тщательную оценку своих результатов ведущими экспертами в сфере маркетинга. В конкурсе участвуют международные бренды, рекламные холдинги, сетевые и независимые агентства. Рейтинг 2020 года отражает подборку из более чем 4000 победителей и финалистов Effie по всему миру, объявленных в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.

Ранее Delo.ua рассказывала, как изменит правила игры на рынке рекламы закон, вступивший в силу в конце 2019 года.