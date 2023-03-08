"БЕБ "вбиває" бізнес", - Тарас Загородній

Замість того, щоб усіляко підтримувати державу, Бюро економічної безпеки оголосило війну найбільшим вітчизняним донаторам ЗСУ.

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Такого висновку дійшов в своєму матеріалі для Цензор.net керуючий партнер Національної антикризової групи Тарас Загородній.

За минулий місяць БЕБ заблокував роботу двох підприємств ІТ-компанії MacPaw та заводу ПрАТ "Полтавський ГЗК" Ferrexpo, останній з яких є ключовим платником податків, великим роботодавцем та одним з найбільших експортерів.

"Вагомою підтримкою держави стала, зокрема, авансова сплата підприємствами галузі податків у лютому-березні 2022 року: по 1 млрд грн податків до державного та місцевих бюджетів наперед сплатили компанії СКМ та група Ferrexpo. Також завдяки тому, що 100% продукції Ferrexpo експортує, в Україну заходить валюта, а провідні світові компанії з поваги до свого партнера, перераховують значні кошти на підтримку України", — зазначив Тарас Загородній.

За його словами, приклад арешту активів Полтавського ГЗК — це лише один із випадків у гірничодобувній галузі. Щодня на десятки компаній, які сплачують податки та допомагають армії, БЕБ чинить тиск. В результаті, як вважає експерт, це може призвести до того, що економіка країни повністю зупиниться.

"Фактично бюро перетворилося на рейдерів, які "віджимають" підприємства у їх власників. Не виключено, що влада в країні думає, що поточні дії правоохоронних органів — це кроки до інвестиційної привабливості країни. Але наразі відбувається невиконання зобов'язань перед іноземними партнерами, а знищення їх впевненості у наявності у нас правової системи та адекватного ставлення до приватного бізнесу", — пише експерт.

На думку Загороднього, потрібно негайно на найвищому рівні приймати рішення: як захистити бізнес від тиску правоохоронних органів та створити по-справжньому діючу антикорупційну організацію.