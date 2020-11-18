Потребрынки 1 час назад

Beko открыла первую в Украине масштабную бренд-зону в формате shop in shop

В бренд-зоне можно будет протестировать технологии "умной" техники с помощью специального приложения HomeWhiz и ощутить всю простоту использования интеллектуального управления

Beko открыла первую в Украине масштабную бренд-зону в формате shop in shop Beko открыла первую в Украине масштабную бренд-зону в формате shop in shop
PR-материал

В обновленном магазине "Фокстрот" (пр. Степана Бандеры, 21) появилась самая крупная бренд-зона beko формата shop in shop.

На территории 100 квадратных метров расположена специальная зона, имитирующая реальный интерьер кухни с установленной техникой премиального сегмента. В бренд-зоне beko формата shop in shop посетители магазина могут ознакомиться с более 50 товарами новой серии крупной бытовой техники beko и узнать о ТОП-5 современных технологиях, заложенных в продукцию для повседневного использования:  

Кратко и по делу в Telegram
  1. AquaTech — позволяет сократить время стирки на 50%, обеспечивая на 50% более деликатное очищение.
  2. AutoDose — однократная заправка жидкими моющими средствами в стиральной и посудомоечной машине с точной дозировкой для каждой программы обеспечивает до 1 месяца работы.
  3. Split&Cook — экономия электроэнергии при приготовлении одновременно двух разных блюд в духовке.
  4. PremiumDirect — активное управление работы индукционной варочной панели благодаря интуитивному интерфейсу и двухуровневой подсветке.
  5. HarvestFresh — сохранение витаминов в холодильниках side-by-side благодаря имитации солнечного цикла.

В бренд-зоне можно будет протестировать технологии "умной" техники с помощью специального приложения HomeWhiz и ощутить всю простоту использования интеллектуального управления. Компания beko также создала отдельно кулинарную зону, где размещены два варианта дизайна кухни в светлой и темной цветовых гаммах, что позволит покупателям увидеть, как именно их техника будет выглядеть в реальном доме.

"По нашей статистике, во время карантина 45% покупок техники bekо было онлайн. Исходя из нынешних реалий пандемии COVID-19, этот показатель будет только расти. Однако потребители все равно хотят увидеть товар вживую перед покупкой. Из-за карантинных ограничений у людей нет возможности посещать большое количество магазинов. Поэтому для нас очень важно, чтобы покупатель мог увидеть широкий ассортимент в одной торговой точке и задать вопросы по технологиям специалисту в магазине, а не разбираться самостоятельно. С этой целью мы создали формат бренд-зоны bekо как shop in shop", — комментирует генеральный директор bekо Альп Арбатлы.

"Это пилотный проект. Но в наших планах — развивать доступность инновационных продуктов покупателям по всей Украине в нашей сети. Нам важно сохранять высокий уровень офлайн-услуг и предлагать решения по потребностям современного клиента", — говорит исполнительный директор торговой сети "Фокстрот" Алексей Зозуля.

 СПРАВКА

beko — международный бренд бытовой техники, входящий в группу компаний Arçelik, представленный в более чем 140 странах. Компания предлагает линейки продуктов, включающих бытовую технику, кондиционеры и мелкую технику. beko — европейский лидер среди брендов на рынке отдельно стоящей бытовой техники для дома и крупнейший бренд бытовой техники в Великобритании. Бренд является главным партнером ФК "Барселона", именным партнером мужской баскетбольной команды "Фенербахче" и официальным поставщиком европейского чемпионата League of Legends (LEC).

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