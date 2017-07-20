"Белоруснефть" пробурит скважины для "ДТЭК Нефтегаз"

20 июля 2017, 08:14
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"Белоруснефть" выполнит бурение четырех скважин для "ДТЭК Нефтегаза"

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ПО "Белоруснефть" (Беларусь) победило в тендере "ДТЭК Нефтегаз" на бурение четырех эксплуатационных скважин на Семиренковском газоконденсатном месторождении. Об этом говорится в сообщении белорусской компании по итогам визита ее делегации в Украину.

Отмечается, что в последнее время заметно активизировалась деятельность "Белоруснефти" в Украине с привлечением украинского дочернего предприятия ООО "Сервис Ойл". В частности, завершается выполнение контракта на проведение 50 операций гидроразрыва пласта в Полтавской области для ПАО "Украгазвыдобування".

Кроме того, компания напомнила, что в ближайшее время специалисты "Белоруснефти" начнут в Украине работы по сейсморазведке. В том числе по контракту с компанией "Надра-Геоинвест" планируется провести сейсморазведку 3D в объеме 100 кв. км с обработкой и интерпретацией данных, для ПАО "Укргазвыдобування" — сейсморазведку 3D в объеме 390 кв. км.

"Белоруснефть" также напоминает, что стала победителем по двум из четырех лотов тендера ПАО "Укргазвыдобування" на выполнение работ с применением колтюбинга.

Все скважины Семиренковского газоконденсатного месторождения в Полтавский области — наклонно-направленные, их глубина от 5,5 тыс. до 5,7 тыс. метров, сроки работ — 2017-2019 годы. Согласно тендерной документации условия соответствуют стандартам IADC (International Association of Drilling Contractors): самостоятельное управление заказчиком буровыми сервисами по принципам IDS (Integrated Drilling Services), выполнение бурения по "суточной ставке", соблюдение международных требований к договорной документации.

"ДТЭК Нефтегаз" — операционная компания, отвечающая за нефтегазовое направление в структуре энергетического холдинга ДТЭК. В портфель активов "ДТЭК Нефтегаз" входят "Нафтогазвыдобування" и "Нефтегазразработка", ведущие разведку и добычу углеводородов на трех лицензионных участках в Полтавской и Харьковской областях.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова.

ПО "Белоруснефть" входит в состав государственного концерна "Белнефтехим", ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Беларуси, а также работает в других странах. Дочернее предприятие "Белоруснефти" в Украине — ООО "Сервис Ойл" было образовано в 2012 году.

По материалам: "Дело"
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Теги: беларусь , дтэк , газ , укргазвыдобування 30019775 , энергетика

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