Белорусским самолетам запретили приземляться в ЕС

Послы стран Европейского союза запретили посадку белорусских самолетов на территории ЕС. Об этом в своем Twitter сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Послы стран-членов ЕС дали "зеленый свет" на запрет на посадку любых самолетов белорусских перевозчиков в аэропортах ЕС. Соответствующую процедуру завершат сегодня днем. Запрет вступит в силу в полночь", — написал Йозвяк.

Помимо этого, как передает Reuters, Евросоюз запретил белорусским авиакомпаниям полеты над территорией ЕС.

Также послы настоятельно рекомендуют европейским авиакомпаниям избегать полеты над Беларусью. При этом, такая рекомендация не является официальным запретом.

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США приостановят действие соглашения об авиасообщении с Беларусью и разрабатывают адресные санкции против ключевых представителей режима Александра Лукашенко.

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Как известно, санкции против Беларуси начали готовить после того, как белорусский режим принудительно посадил самолет Ryanair. Самолет, летевший из Греции в Литву, посадили в Минске, чтобы задержать оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

После этого Украина прекратила авиасообщение с Беларусью, а также запретила белорусским самолетам летать через украинское воздушное пространство.

В свою очередь, саммит глав стран Европейского союза 24 мая призвал авиакомпании не использовать при перелетах воздушное пространство Беларуси, а также запретить полеты белорусским авиакомпаниям в воздушном пространстве ЕС.

Целый ряд европейских компаний сразу решили последовать призыву и отказаться от полетов над Беларусью.

Украина при этом выразила готовность максимально помогать авиаперевозчикам облетать воздушное пространство Беларуси.