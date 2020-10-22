Транспорт 8 минут назад

Бензин и дизельное топливо на украинских АЗС продолжают дорожать

Некоторые автозаправочные станции повысили стоимость бензина в пределах 10 — 50 копеек

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

С 21 на 22 октября 2020 года ряд операторов розничного рынка повысили стоимость топлива. Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка "Консалтинговой группы А-95", передает enkorr.

По информации издания, бензин на автозаправочных станциях ОККО подорожал на 50 копеек за литр.

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Так, А-92 подорожал до 25,99 грн/л, А-95 — до 26,99 грн/л. При этом, дизельное топливо (ДТ) осталось на прежнем уровне — 25,49 грн/л.

В то же время, на 50 копеек до 26,48 грн/л, подняла цены дизельного топлива сеть SOCAR, которая накануне, 21 октября, на столько же увеличила стоимость бензина всех марок.

Розничные операторы "Авантаж" и Marshal также повысили цену всех бензинов на 50 копеек, а "Параллель" — на 26 копеек за литр.

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Сеть SUN OIL подняла цены на бензины на 40 копеек, ДТ — на 57 копеек за литр. На станциях "БРСМ-Нафта" бензины подорожали на 20 копеек за литр, дизтопливо — на 10 копеек. На 10 копеек подняла стоимость бензинов столичная сеть KLO.

Такие сети как UPG, Mango и Motto повысили цену бензинов в пределах 10-30 копеек за литр.

Как сообщалось ранее, с 20 на 21 октября ряд операторов розничного рынка повысили стоимость топлива после повышения в сети группы "Приват".

Вечером 19 октября, после полугодичной "ценовой" паузы, сеть группы "Приват" повысила стоимость всех видов топлива сразу на 1 грн/л.

 

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