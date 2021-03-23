Бензин на украинских АЗС продолжает дорожать

С 22 по 23 марта розничные цены на бензины и дизельное топливо продолжили рост. Об этом сообщает Enkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95".

Так, сеть АЗК AMIC подняла ценники на 18-21 копейку/л: бензин А-95 подорожал до 29,36 грн/л, А-92 — до 28,36 грн/л, дизельное топливо — до 8,29 грн/л. В сети KLO все виды топлива подорожали на 20 копеек/л: А-95 — до 29,89 грн/л, А-92 и ДТ — до 28,89 грн/л.

На станциях "Татнефть-АЗС-Украина" бензины подорожали сразу на 72 копейки/л, а дизель — и вовсе на 90 копеек/л. Кроме того, на 40–30 копеек/л топливо подорожало в сети Prime. "БРСМ-Нафта" и Motto повысили цены на бензины и дизтопливо в среднем на 4-22 копейки/л.

Напомним, что ряд крупных сетей АЗС за выходные с 19 по 22 марта поднял цены на бензины и дизельное топливо в пределах 0,1-1 грн/л.

18 марта сразу на 1 грн/л подскочили цены на топливо в крупнейшей консолидированной сети заправок — "Приват" (бренды "Авиас", ANP, "Укрнафта" и другие — всего 1 540 АЗС).

Отметим, что прямо перед этим Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства заявило об отсутствии на украинском рынке рисков дефицита дизельного топлива и сжиженного газа.