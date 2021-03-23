Энергетика 2 часа назад

Бензин на украинских АЗС продолжает дорожать

Больше всего подняли в начале недели цены АЗС "Татнефть" — на 72 копейки на бензины и на 90 копеек на ДТ

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

С 22 по 23 марта розничные цены на бензины и дизельное топливо продолжили рост. Об этом сообщает Enkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга Консалтинговой группы "А-95".

Так, сеть АЗК AMIC подняла ценники на 18-21 копейку/л: бензин А-95 подорожал до 29,36 грн/л, А-92 — до 28,36 грн/л, дизельное топливо — до 8,29 грн/л. В сети KLO все виды топлива подорожали на 20 копеек/л: А-95 — до 29,89 грн/л, А-92 и ДТ — до 28,89 грн/л.

Кратко и по делу в Telegram

На станциях "Татнефть-АЗС-Украина" бензины подорожали сразу на 72 копейки/л, а дизель — и вовсе на 90 копеек/л. Кроме того, на 40–30 копеек/л топливо подорожало в сети Prime. "БРСМ-Нафта" и Motto повысили цены на бензины и дизтопливо в среднем на 4-22 копейки/л.

Читайте также:
"Укртатнафта" обещает закрыть дефицит дизеля из-за прекращения импорта из РФ

Напомним, что ряд крупных сетей АЗС за выходные с 19 по 22 марта поднял цены на бензины и дизельное топливо в пределах  0,1-1 грн/л.

18 марта сразу на 1 грн/л подскочили цены на топливо в крупнейшей консолидированной сети заправок — "Приват" (бренды "Авиас", ANP, "Укрнафта" и другие — всего 1 540 АЗС).

Отметим, что прямо перед этим Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства заявило об отсутствии на украинском рынке рисков дефицита дизельного топлива и сжиженного газа.

Источник фото: Depositphotos

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Заправки Коломойского подняли цены на бензин и ДТ на 1 грн/л
Заправки Коломойского подняли цены на бензин и ДТ на 1 грн/л
На АЗС Украины снова подорожали бензин, дизтопливо и автогаз
На АЗС Украины снова подорожали бензин, дизтопливо и автогаз
Поставками продукции "Роснефти" в Украину будет заниматься Coral Energy
Поставками продукции "Роснефти" в Украину будет заниматься Coral Energy
Загрузка...
Новое видео
"Юмор — это мощный HR-инструмент сплочения коллектива", — основательницы Business Stand Up Agency о стендап-культуре в Украине

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Ахметов решил выплатить себе 1,3 млрд грн дивидендов ПУМБа за 2020 год

  3. Основатель Twitter продал на аукционе свой первый твит за почти $3 млн

  4. Глобальный дефицит воды грозит человечеству в ближайшее десятилетие — ЮНЕСКО

  5. Ліміт у 30 тисяч: навіщо ПриватБанк змінив порядок прийому платежів і як бути ФОПам

Ивент
SHE Congress 2021: украинские предпринимательницы расскажут, как масштабировать бизнес
SHE Congress 2021: украинские предпринимательницы расскажут, как масштабировать бизнес
Ключевая тема главного события деловых женщин SHE Congress 2021: "Break the rules: как построить глобальный бизнес, разрушить стереотипы и ограничивающие убеждения, чтобы сделать шаг к масштабному бизнесу или реализоваться в карьере"
Загрузка...