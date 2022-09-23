Бензин, пригон авто та манікюр: які послуги шукали українці протягом війни

Впродовж останніх шести місяців війни українці найбільше цікавилися послугами з будівництва, ремонту та транспортними перевезеннями. Водночас не нехтували процедурами для краси та здоров’я.

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Про тенденції в напрямі сервісів та послуг під час війни повідомляє OLX.

З березня по серпень українці майже однаково шукали та пропонували послуги в онлайні. Найбільше протягом війни за відгуками на OLX оголошення користувачі цікавилися:

будівництвом, ремонтом та прибиранням (2,9 млн відгуків);

перевезеннями та транспортними послугами (2,4 млн відгуків);

сировиною, матеріалами (2,2 млн відгуків);

послугами з краси та здоров'я (2,2 млн відгуків);

авто та мото послугами (1,9 млн відгуків).

У категорії “Сировина/матеріали” з березня по червень 2022 року найбільше шукали на олх бензин — понад 360 тисяч запитів. Пік пошуку припав на червень. Дизельне пальне цікавило 173 тис. разів, а найбільше його потребували українці у травні через дефіцит сировини на ринку.

У категорії “Авто/мото послуги” впродовж всіх місяців стабільно тримався попит на оренду авто — 164,5 тисяч пошуків. Також протягом квітня-травня українці шукали послуги з пригону авто (54 тисячі пошуків), адже саме в цей період діяло нульове розмитнення.

Пасажирські перевезення були популярними у березні та квітні (36 тисяч пошуків). А от вантажні шукали сумарно 159 тисяч разів протягом війни, окрім одного місяця – травня.

Попри війну, українці не забували про красу та здоров'я — у розділі “Бізнес та послуги” активно цікавилися манікюром у березні, грумінгом собак/котів у червні та нарощуванням вій у серпні.

Загалом, порівняно з минулим роком війна різко змінила вподобання українців. Наприклад, у квітні-травні 2021 серед топ пошукових запитів були послуги медсестри, ремонт квартир та холодильників, встановлення парканів та натяжних стель. Не змінився тільки попит на б’юті-процедури.