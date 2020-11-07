Бердянский морпорт первый раз за пять лет принял танкер с топливом

Бердянский морской порт принял первый танкер со светлыми нефтепродуктами за последние пять лет.

Как сообщает пресс-служба Администрации морских портов Украины (АМПУ), судно Aqua Marine (IMO 9179488) прибыло в Бердянский морской порт из турецкого порта Эрегли с более чем 3 тысячами тонн дизельного топлива.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По информации АМПУ, разгрузкой танкера занимался новый портовый оператор — ООО "Еврогазгруп", который недавно начал свою хозяйственную деятельность в Бердянском морском порту на специализированном причале №6. Разгрузка судна произошла за 15,5 часов.

Последний танкер в Бердянском морском порту был разгружен в декабре 2015 года на нефтяном терминале государственной стивидорной компании ДП БМТП, в то время как как за 10 месяцев 2020 года портовые операторы в морских портах Украины обработали 132 050 млн тонн грузов, что на 2,2 млн тонн или на 1,7% больше чем за аналогичный период прошлого года.

Перевалка экспортных грузов возросла до 101,36 млн тонн (+ 3,8%), каботажных к 2,07 млн тонн (+23,3%), отрицательная динамика импортных составила 19,97 млн тонн (-5,8%).

Напомним, перевалка грузов в Мариупольском и Бердянском портах Украины с момента получения Россией контроля над Керченским проливом в 2014 году упала на 70% и 50% соответственно.

Объем перевалки грузов в Мариупольском морпорту в 2018 году сократился на 9,62% по сравнению с 2017 годом — до 5,89 млн тонн.

Мариупольский морской порт входит в число крупнейших портов Украины. Его мощности позволяют переваливать свыше 17 млн тонн грузов в год.

Порт круглогодично открыт для захода судов длиной до 240 м и осадкой до 8 м. Его территория составляет 73,2 га, длина причальной линии — 4,2 км.