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Безопасная косметика: основы выбора

Если ваша кожа склонна к раздражению или аллергии, рекомендуем вам внимательно изучить состав продукта, указанный на упаковке или флаконе

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Совсем недавно в странах ЕС было проведено ужесточение норм к производству косметики и парфюмерии. Поддерживая эту тенденцию, большинство производителей отказывается от использования синтетических составляющих в пользу натуральных. Так косметика становится не только более качественной, но и абсолютно безопасной. Именно поэтому косметика и духи Givenchy, Dior или Bvlgary так высоко ценятся. О том, как определить, является ли продукт безопасными, расскажем далее.

Чего не должно быть в духах?

Основная причина возникновения дерматита разных видов (данные Американской академии дерматологии) ― отдушки, которые входят в состав косметики и парфюмов. Поэтому при выборе такого продукта следите, чтобы в нем не было:

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  • cinnamic alcohol, alpha amyl cinnamic alcohol;
  • cinnamic aldehyde;
  • eugenol;
  • isoeugenol;
  • geraniol;
  • hydroxycitronellal;
  • oakmoss absolute.

Общество аллергологов Германии (DAAB) расширило этот список, добавив:

  • alpha-isomethyl ionone;
  • anisyl alcohol;
  • benzyl alcohol, benzyl benzoate, benzyl cinnamate, benzyl salicylate;
  • citral, citronellol;
  • coumarin;
  • evernia furfuracea extract, evernia prunastri extract;
  • farnesol;
  • methylhept bicarbonate.

Если ваша кожа склонна к раздражению или аллергии, рекомендуем вам внимательно изучить состав продукта, указанный на упаковке или флаконе. Учитывайте, что законодательство ЕС обязывает размещать на продукции предупредительные надписи о содержании потенциальных аллергенов. Это является поводом не доверять дешевым ноунеймам.

Что делать, если вы склонны к аллергии

Если вы аллергик, то выбирать косметику следует с большой осторожностью. Если сильный запах косметики вызывает у вас беспокойство, тогда ищите продукцию с обозначением "fragrance free". Некоторые продавцы могут предложить вам косметику с грифом "unscented", утверждая, что это то же самое, но это не так. Такая надпись говорит о том, что запахи могут быть просто замаскированы другими веществами.

Еще раз напомним: не берите дешевую продукцию и читайте состав, это позволит вам избежать многих проблем со здоровьем.

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