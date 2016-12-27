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Битва инвестиций: В Киеве открыли новый отель, а в Черниговской области строят мясокомбинат

27 декабря 2016, 19:17
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В Украине могут легализировать автомобили с иностранной регистрацией, а агрохолдинг "Мрия" сократит земельный банк на 11 тыс. га

Битва инвестиций: В Киеве открыли новый отель, а в Черниговской области строят мясокомбинат | Рынки | Дело Увеличить картинку

"Иностранцы" в законе: В Украине могут легализировать автомобили с иностранной регистрацией

Депутаты решили урегулировать вопрос транзита и временного ввоза транспортных средств личного пользования на территорию Украины. Соответствующий законопроект №5567 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины" авторства депутатов Владимира Парасюка и Юрия Деревянко был зарегистрирован в Верховной Раде 21 декабря.

Появление законопроекта по легализации в Украине подержанных автомобилей с иностранной регистрацией назревало давно, ведь их количество — в основном это машины на литовских и польских номерах — растет по экспоненте.

Агрохолдинг "Мрия" сократит земельный банк на 11 тыс. га

Агрохолдинг "Мрия" в течение 2017-2018 гг. намерен избавиться от 11 тыс. га субоптимальных земель и реинвестировать полученные средства в покупку земель в более благоприятных регионах, сообщается в презентации, обнародованной на веб-сайте холдинга.

Апелляцию "Газпрома" на штраф АМКУ рассмотрят в 2017 году

Киевский апелляционный хозяйственный суд рассмотрит апелляцию апелляцию ПАО "Газпром" на взыскание штрафа в 172 млрд гривень 18 января 2017 года. Об этом сообщается на сайте суда.

Украинская сеть отелей Reikartz открыла в центре Киева второй Raziotel

Национальная сеть отелей Reikartz открыла в Киева по улице Ямская, 52 отель "Рациотель Ямская", который стал вторым в столице отелем под брендом Raziotel.

Номерной фонд гостиницы "Raziotel Ямская" составляет 78 номеров категорий "классик", "стандарт", "супериор". Доступен также номер для людей с ограниченными возможностями. Инфраструктура отеля включает два конференц-зала на 70 и 40 человек, ресторан и лобби-бар.

Как заработать на перепелах

Активное развитие рынка выращивания и разведения перепелов в Украине началось в конце 90-х годов. Несмотря на то, что перепеловодствто для нашего рынка не новое направление, на сегодня в Украине работает лишь 560 предприятий. Из них 10 являются достаточно крупными и насчитывают 100-150 тыс. птиц. Эти компании занимают 22% общего объема производства перепелиного мяса и яиц (по состоянию на 2013-2014 года). Об этом свидетельствуют данные аналитической компании Pro-Consulting.

В Черниговской области построят новый мясокомбинат

В городе Нежин (Черниговская обл.) начнется строительство нового мясокомбината.

Под строительство нового мясокомбината городские власти уже выделили землю. "Такое решение было принято на очередной 19 сессии, во время которой был утвержден "Проект детальной планировки территории на земельном участке для строительства мясокомбината без убойного цеха", — говорится в сообщении.

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Битва инвестиций: В Киеве открыли новый отель, а в Черниговской области строят мясокомбинат | Рынки | Дело
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