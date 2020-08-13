Бизнес 1 час назад

Бизнес ожидает восстановления полноценной работы Минэкологии — ЕВА

В Ассоциации подчеркнули, что от бесперебойной работы министерств и ведомств зависит операционная деятельность многих компаний

Фото: Itsmysustainablelife Фото: Itsmysustainablelife
Фото: Itsmysustainablelife

Прошло более двух месяцев по решению Правительства образовать Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, разграничив таким образом полномочия государства в сфере энергетики и защиты окружающей среды. Понимая важность оптимизации системы ЦОИВ (центральных органов исполнительной власти — Delo.ua), бизнес все же подчеркивает важность бесперебойной работы министерств и ведомств, от которой зависит операционная деятельность многих компаний. 

Об этом сообщили в пресс-службе ЕВА.

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Так, Министерство защиты окружающей среды, в частности, реализует ряд административных услуг для бизнеса и обеспечивает выдачу лицензий и разрешений. Именно поэтому для бизнеса важно, чтобы реорганизация работы Министерства состоялась прозрачно, эффективно и в кратчайшие сроки.

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В ЕВА сообщили, что подготовительные работы к полноценному запуску работы Министерства выходят на завершающую стадию. Как сообщает Правительственный портал, Министерство уже имеет собственное Положение, утвержденную структуру аппарата, штатное расписание и смету, а также более 30% укомплектованного штата работников. В Ассоциации надеются, что все технические и административные вопросы функционирования Министерства удастся решить еще до начала оживления деловой активности осенью.

В связи с чем Европейская Бизнес Ассоциация призывает в ближайшее время обеспечить:

✅ Завершение процесса формирования вертикали Министерства и определения четких зон ответственности заместителей министра, назначение директоров департаментов.

✅ Разблокировку разрешительных и лицензионных процедур.

✅ Запуск системы государственных испытаний и государственной регистрации пестицидов и агрохимикатов.

✅ Выдачу заключений по ОВД в соответствии с новым законодательством. 

✅ Утверждение всех подзаконных актов для запуска системы МОИ (мониторинга, отчетности и верификации) выбросов парниковых газов.

✅ Подготовку Второго национально-определенного вклада Украины с Парижским соглашением (НВВ2)

✅ Формирование Дорожной карты Украины — ЕС об участии в Европейском зеленом курсе.

В Ассоциации ожидают дальнейшее углубление сотрудничества в направлениях, относящихся к компетенции ведомства. ЕВА готова предоставлять свою экспертизу при наработке политик и решений, непосредственно влиять на работу бизнеса.

Напомним, что Ernst & Young поможет оцифровать Минэкологии.

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