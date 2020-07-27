Бізнес-рейтинги: навіщо вони компаніям, які дбають про свою репутацію

Голосування та зірка за першість — закладаємось, саме такі асоціації викликає думка про бізнес-рейтинги. Чи існували б національні конкурси кращих товарів та послуг, яких лише в Україні більше десяти, якби обмежувались суто цими характеристиками? Навряд. Бренди потребують об'єктивної оцінки споживача, тож на прикладі проекту "Ліга Лідерів" розкриємо механіку роботи престижних нагород.

На перший погляд здається, що всі рейтинги тотожні: кожен проводить дослідження та визначає лідерів. Насправді, видатні конкурси на кшталт "Вибір року", "Канські леви", "GLOBAL TEACHER PRIZE" тощо, об'єднані лише спільною метою — задавати високі стандарти індустрії та скорочувати шлях споживача до рішення про покупку.

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Для реалізації таких амбітних цілей конкурсам необхідний високий кредит довіри та переконливі аргументи. На цьому етапі схожість між багатьма конкурсами вичерпується.

Щоб гарантувати прозорість та отримати об'єктивні результати дослідження, відповідальні рейтингові проекти замовляють дослідження у відомих компаній. Приміром, аналіз споживчих уподобань для "Ліга Лідерів" проводить міжнародна маркетингова компанія Ipsos, яка вже більше 30 років підтверджує свою кришталеву репутацію. Потрапити до переліку учасників дослідження може кожна торгова марка, яка подає заявку на участь та відповідає високим вимогам споживача до якості товарів широкого вжитку.

А які вимоги виставляються самому конкурсу?

Участь у будь-якому бізнес-рейтингу з подальшим озвученням результатів — справа серйозна. Тому довіряти варто лише конкурсам, які надають:

Прозорий спосіб включення торгових марок в список учасників.

Чітко сформульовані категорії та номінації товарів та послуг.

Зрозумілий принцип вибору кращих брендів.

Об"єктивну та прозору методологію вибору переможців.

Мотивуючі інструменти для подальшого розвитку ТМ.

Приміром, "Ліга Лідерів" надає учасникам сертифікат з результатами всеукраїнського дослідження, право використовувати відзнаку проекту на упаковці товарів та у промо матеріалах, відеоінтерв'ю з переможцем, вручення диплому учасника "Клубу Добрих Справ" за підтримку благодійних проектів та інші.

Інвестуючи у PR-пакет та можливість використання статусу переможця, бренд отримує ряд очевидних "плюшок".

1: Комунікацію зі споживачем.

Ідея — заперечення — прийняття — аналіз — покупка (чи ні). Приблизно так виглядає шлях споживача до касової стійки. Відзнака рейтингу на упаковці товару спростить покупцю муки вибору. Адже вона сигалізує, що торгова марка симпатизує більшості споживачів і, відповідно, в якості можна не сумніватись.

2: Конкурентну перевагу

Реклама рекламою, а конкуренція — ось справжня рушійна сила торгівлі. Компанії не шкодують бюджетів на аналіз роботи конкурентів, а маркетологи сил на кожний позитивний відгук. Особливо це актуально сьогодні, в еру глобальної діджиталізації, коли звірка рейтингу бренду є обов"язковим ритуалом перед здійсненням покупки онлайн.

3: Інформаційний привід

Красива та продумана PR-кампанія виконує ряд задач по просуванню бренду. Це і підвищення ефективності продажів, і впізнаваність бренду, і налагодження зв"язку з аудиторією. Для втілення релевантної рекламної активності потрібен цікавий інфопривід. Перемога в престижному конкурсі, стане історією, яку захочуть почути споживачі. І не лише в соцмережах чи на сайті.

4: HR-бренд

Хто сказав, що новий статус компанії —це інструмент суто зовнішньої комунікації? Перемога в престижному рейтингу стане причиною для гордості колективу та зміцнить корпоративний дух. Заохочення співробітників приємним бонусом чи невеликий корпоративний захід з нагоди спільної перемоги будуть не зайвими.

Доречно відмітити, що в рамках нашого проекту, разом з пакету PR-інструментів та всіма вищезгаданими перевагами, бренд отримує ще й статус соціально-відповідальної компанії. Всі переможці-учасники рейтингу "Ліга Лідерів" стають членами "Клубу Добрих Справ", який об"єднує бізнес спільноту ідеями благодійності. В рамках доброї ініціативи, частина внесків за участь у конкурсі спрямовується на цільову допомогу будинкам престарілих у всіх куточках України.

Замість висновків зазначимо: проект "Ліга Лідерів" та подібні чесні бізнес-рейтинги — інструмент, що драйвить маркетинг компаній. Якщо бренд сумлінною працею завоював симпатію споживачів, про це варто знати всім. Адже для споживача — це впевненість у правильному виборі товару чи послуги, а торговій марці — можливість стати взірцем на ринку та посилити позиції.

Більше про національний бізнес-рейтинг "Ліга Лідерів" за лінком: https://ligalideriv.com.ua та на сторінці в Facebook: https://www.facebook.com/LigaLiderivUkraine.