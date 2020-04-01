Бизнес 20 минут назад

"Бизнес вынужден либо увольнять людей, либо уходить в тень" — директор СУП о карантине

Основные сокращения сотрудников в остановленных из-за карантина украинских компаниях в Союзе украинских предпринимателей ожидают в апреле

"Бизнес вынужден либо увольнять людей, либо уходить в тень" — директор СУП о карантине "Бизнес вынужден либо увольнять людей, либо уходить в тень" — директор СУП о карантине
Екатерина Глазкова, Союз украинских предпринимателей. Фото: focus.ua

Если государство не примет решение снять налоги с предпринимателей, бизнес будет вынужден либо увольнять людей, либо принимать меры по уходу в тень. Об этом заявила исполнительный директор Союза украинских предпринимателей (СУП) Екатерина Глазкова. 

"СУП борется, чтобы убрали налог… Пока почти все предприниматели застыли и ждут даты окончания карантина и держатся на своих отложенных деньгах. Но если у бизнеса не будет денег на то, чтобы удовлетворить базовые потребности — он не сможет думать как развиваться и приносить деньги в государство", — заявила она, добавив, что волну сокращений в бизнесе в СУП ожидают уже в апреле. 

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По ее словам, сегодня настроения у предпринимателей разное и оно зависит от размера бизнеса. 

"51% компаний смогут продержаться максимум 1 месяц в условиях карантина. Малый бизнес видит снижение дохода уже на 30%. Средний уже прогнозирует снижение зарплат на 30-40%. Большинство просят доступ к оборотным средствам. Наша задача — помочь сохранить, как можно больше рабочих мест и сохранить микробизнес", — добавил Глазкова.

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Напомним, ранее Европейская бизнес ассоциация заявляла, что продление карантина до 1,5-2 месяцев спровоцирует потерю работы для сотен тысяч украинцев. Как известно, 25 марта карантин в Украине был продлен до 24 апреля

Также ранее в комментарии Delo.ua украинские экономисты уже оценили последствия для украинской экономики в результате продления карантина по всей стране до 24 апреля. 

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