Бізнес вже отримав понад 100 тисяч кредитів за програмою "5-7-9%"

З початку 2024 року підприємства отримали більше ніж 22 тис. пільгових кредитів у рамках програми “Доступні кредити 5-7-9%”, загальна сума яких становить 82,6 мільярда гривень. Від старту програми у лютому 2020 року було видано 100,9 тис. кредитів на суму 349,5 млрд гривень. Про це інформує Міністерство економіки України.

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Зазначається, що на минулому тижні бізнес отримав 561 пільговий кредит на 2,2 млрд гривень.

На що підприємці найчастіше витрачають кошти

Бізнес найчастіше направляє кошти на розвиток переробного виробництва та інвестиційні цілі. Найчастіше кредитуються підприємства, що працюють в сільському господарстві, переробній промисловості, сфері гуртової та роздрібної торгівлі.

В межах програми бізнес отримав:

· 20,6 млрд грн — на поповнення обігових коштів;

· 20,4 млрд грн — на переробку;

· 18,9 млрд грн — на кредитування в зоні високого воєнного ризику;

· 17,3 млрд грн — інвестиційні кредити.

Лідерами серед регіонів за обсягами укладених кредитних договорів стали Львівська, Дніпропетровська, Одеська, Київська, Харківська, Вінницька, Полтавська області та столиця.

У програмі беруть участь 46 банків. Найбільшу кількість кредитів від початку дії програми видали ПриватБанк (47 тис.), Ощадбанк (15,5 тис.) та Укргазбанк (5,6 тис.).

Що відомо про програму 5-7-9

Програма "Доступні кредити 5-7-9%", запущена у лютому 2020 року, спрямована на підтримку малого та середнього бізнесу з річною виручкою до 50 млн грн.

Кошти можна використати на придбання обладнання для підприємства, на модернізацію обладнання, будівництво, реконструкцію чи ремонт приміщень для господарської діяльності, поповнення обігових коштів.

Відсоткові ставки:

5% річних – для бізнесів із виручкою до 25 млн грн, які створять щонайменше два робочих місця у перші три місяці;

7% річних – для бізнесів із виручкою до 25 млн грн без зобов'язання створювати нові робочі місця;

9% річних – для бізнесів із виручкою до 50 млн грн.

Раніше повідомлялось, що зміни умов програми "Доступні кредити 5-7-9%" привели до зростання частки кредитів для бізнесу на розвиток виробництва.