Энергетика 50 минут назад

Бізнес за здешевлення приєднання до електромереж — Європейська бізнес асоціація

Асоціація послідовно підтримує розумний підхід та дотримується позиції щодо використання кращих європейських практик та здешевлення вартості приєднань, що сприятиме підвищенню країни в рейтингу Doing Business

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Європейська бізнес асоціація підтримує курс уряду та Національної Ради реформ щодо здешевлення приєднань до електромереж, але прийнята НКРЕКП методологія стимулюючого регулювання не дозволить знизити вартість приєднання.

Про це йдеться в повідомленні Європейській бізнес асоціації.

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В асоціації заявили, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг прийняла і затвердила методику щодо стимулюючого тарифоутворення для операторів систем розподілу (RAB-регулювання) з параметрами, що не відповідають кращим європейським практикам та не будуть сприяти здешевленню приєднань до електромереж.

В асоціації зазначили, що методика передбачає ставку доходності 16,74% на "нову" базу активів та ставку доходності 3% на "стару" базу активів. При цьому, 50% коштів, які є доходами на стару базу активів, обов’язково мають бути реінвестовані у модернізацію мереж операторів систем розподілу. Але на засіданні Національної Ради Реформ при Президенті України було визначено, що ставка доходності на "стару" базу активів операторів системи розподілу має бути встановлена на рівні 6%.

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 "На зустрічі було запропоновано перевести сплату за потужність приєднання зі споживача на інвестиційну програму операторів системи розподілу. Для цього необхідно переглянути стимулюючий тариф та встановити ставку доходності на "стару" базу на рівні 6%, що дозволить знизити вартість приєднання для нових споживачів", — зазначили в Європейській Бізнес Асоціації.

В асоціації підкреслили, що здешевлення приєднання є важливим кроком для розвитку бізнесу та приваблення іноземних інвесторів. Оскільки процедура приєднання має значний вплив на міжнародний рейтинг ведення бізнесу Doing Business, котрий складає World Bank на щорічній основі. Цей рейтинг відображає легкість ведення бізнесу в країні та є орієнтиром для міжнародних інвесторів і бізнесменів.

"Європейська бізнес асоціація послідовно підтримує розумний підхід та дотримується позиції щодо використання кращих європейських практик та здешевлення вартості приєднань, що сприятиме підвищенню країни в рейтингу Doing Business", — зазначено в повідомленні організації.

Нагадаємо, раніше в Федерації роботодавців паливно енергетичного комплексу заявили, що НКРЕКП повинні переглянути стимулючий тариф для проведення реформи приєднань до електромереж.

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