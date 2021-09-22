Бьюти-тренды прошлого, которые возвращаются в моду

В 2020–2021 году расход косметики снизился. Отчасти это было связано с запретом пробовать новинки в магазинах и отсутствием поводов для макияжа. Но в 2022-м у девушек будет возможность наверстать упущенное — индустрия красоты вдохновляется яркими винтажными образами, интерпретируя их в новом ключе.

Предлагаем рассмотреть лучшие тенденции, оставив за бортом кислотные тени и огромные стрелки на все веко. Мы подготовили для вас обзор новых модных веяний в макияже и перечень косметики для его реализации, которая доступна на MAKEUP и доставляется по всей стране.

6 бьюти-тенденций в новой эре красоты

Лак для губ. В 50-х популярными были блески в классических вишневых и красных тонах. Сегодня визажисты не делают ставок на определенные оттенки, а уделяют больше внимания составам. Новинки должны не только придавать сияние, но еще содержать ухаживающие компоненты — витамин Е, гиалуроновую кислоту, питательные масла. Отличными формулами могут похвастаться люксовые и элитные бренды Shiseido, Yves Saint Laurent, Zoeva. Если вы не готовы тратиться на эти продукты, наносите обычное прозрачное средство поверх любимой помады.

Тонкие брови. Стилисты призывают не браться за пинцет любителям пушистых бровей — они вряд ли когда-нибудь станут неактуальными. Новый тренд лишь позволяет поклонницам четкой тонкой арки носить ее без осуждения.

Мейкап глаз в стиле Твигги. Британская супермодель, актриса и певица положила начало особой кукольной эстетике. В основе ее стиля лежат объемные длинные ресницы и матовые тени в светлом цвете — от пастельного мятного до бежевого. Визажисты считают, что интерес к эффектному образу с акцентом на глаза был предсказуем из-за ношения масок.

Брашинг. Сушка феном и одновременная укладка круглой щеткой создает естественный объем и гладкость. Подготовить пряди к процедуре поможет шампунь, кондиционер, термозащита. Чтобы придать прядям здоровый сияющий вид, воспользуйтесь маслом Estel, Wella или спреем CHI, Matrix.

Неоновые ногти. Неоновая гамма 80-х пыталась вернуться в моду с тех пор, как ее покинула. В 2019 году она появилась в мейкапе, а теперь заняла почетное место в маникюре. Флуоресцентные, сказочно яркие пурпурные, бирюзовые, желтые тона поднимают настроение и позволяют ностальгировать. Дерзкие пигменты и гель-лаки можно найти на MAKEUP в коллекциях Kodi, Tufi Profi, Adore, Milano.

Галактический блеск. Глянцевая эпоха возвращается, и красить губы, как солистки Spice Girls и Пэрис Хилтон, теперь официально разрешено модными экспертами. Розовые густые гели с мерцающими блестками цвета сахарной ваты от брендов Art-Visage, L'Oreal Paris, Maybelline New York уже покорили страницы глянцев.

Где купить косметику с бесплатной доставкой на дом?

Помады, парфюмерия потеряли свою актуальность на некоторое время из-за ношения масок и социального дистанцирования, дав возможность расти рынку средств ухода за кожей. Как только ситуация стабилизировалась, компании бросились наверстывать упущенное и повышать эффективность продуктов.

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