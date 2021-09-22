Бьюти-тренды прошлого, которые возвращаются в моду

В 2020–2021 году расход косметики снизился. Отчасти это было связано с запретом пробовать новинки в магазинах и отсутствием поводов для макияжа. Но в 2022-м у девушек будет возможность наверстать упущенное — индустрия красоты вдохновляется яркими винтажными образами, интерпретируя их в новом ключе.
Предлагаем рассмотреть лучшие тенденции, оставив за бортом кислотные тени и огромные стрелки на все веко. Мы подготовили для вас обзор новых модных веяний в макияже и перечень косметики для его реализации, которая доступна на MAKEUP и доставляется по всей стране.
6 бьюти-тенденций в новой эре красоты
- Лак для губ. В 50-х популярными были блески в классических вишневых и красных тонах. Сегодня визажисты не делают ставок на определенные оттенки, а уделяют больше внимания составам. Новинки должны не только придавать сияние, но еще содержать ухаживающие компоненты — витамин Е, гиалуроновую кислоту, питательные масла. Отличными формулами могут похвастаться люксовые и элитные бренды Shiseido, Yves Saint Laurent, Zoeva. Если вы не готовы тратиться на эти продукты, наносите обычное прозрачное средство поверх любимой помады.
- Тонкие брови. Стилисты призывают не браться за пинцет любителям пушистых бровей — они вряд ли когда-нибудь станут неактуальными. Новый тренд лишь позволяет поклонницам четкой тонкой арки носить ее без осуждения.
- Мейкап глаз в стиле Твигги. Британская супермодель, актриса и певица положила начало особой кукольной эстетике. В основе ее стиля лежат объемные длинные ресницы и матовые тени в светлом цвете — от пастельного мятного до бежевого. Визажисты считают, что интерес к эффектному образу с акцентом на глаза был предсказуем из-за ношения масок.
- Брашинг. Сушка феном и одновременная укладка круглой щеткой создает естественный объем и гладкость. Подготовить пряди к процедуре поможет шампунь, кондиционер, термозащита. Чтобы придать прядям здоровый сияющий вид, воспользуйтесь маслом Estel, Wella или спреем CHI, Matrix.
- Неоновые ногти. Неоновая гамма 80-х пыталась вернуться в моду с тех пор, как ее покинула. В 2019 году она появилась в мейкапе, а теперь заняла почетное место в маникюре. Флуоресцентные, сказочно яркие пурпурные, бирюзовые, желтые тона поднимают настроение и позволяют ностальгировать. Дерзкие пигменты и гель-лаки можно найти на MAKEUP в коллекциях Kodi, Tufi Profi, Adore, Milano.
- Галактический блеск. Глянцевая эпоха возвращается, и красить губы, как солистки Spice Girls и Пэрис Хилтон, теперь официально разрешено модными экспертами. Розовые густые гели с мерцающими блестками цвета сахарной ваты от брендов Art-Visage, L'Oreal Paris, Maybelline New York уже покорили страницы глянцев.
Где купить косметику с бесплатной доставкой на дом?
Помады, парфюмерия потеряли свою актуальность на некоторое время из-за ношения масок и социального дистанцирования, дав возможность расти рынку средств ухода за кожей. Как только ситуация стабилизировалась, компании бросились наверстывать упущенное и повышать эффективность продуктов.
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