BlaBlaCar не закрывает свой сервис на карантин в Украине, но призывает им не пользоваться

Компания BlaBlaCar временно приостановила все автобусные маршруты, в том числе, на платформе Busfor, начиная с 18 марта и до дальнейшего уведомления.

Об этом заявил CEO BlaBlaCar Николас Брюссон.

По его словам, бронирование автобусных поездок на BlaBlaCar и Busfor будет временно недоступно. При этом, компания вернет деньги пассажирам, которые забронировали транспорт, но не смогут путешествовать.

В то же время, компания не будет закрывать доступ к карпулинговым перевозкам, поскольку они являются частными поездками на личных автомобилях.

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Однако мы настоятельно рекомендуем вам придерживаться правительственных инструкций, чтобы помочь вам оставаться в безопасности и беречь других. Это не время для путешествий, поэтому, пожалуйста, пользуйтесь платформой только для исключительных и срочных поездок.

Как сообщалось, с 12 марта 2020 года в Украине объявили карантин по всей стране. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании правительства из-за распространения коронавируса.

С 16 марта Украина на 2 недели закрыла границу для иностранных граждан, чтобы ограничить распространение коронавируса.

А с 17 марта Украина закрыла пассажирское авиасообщение.