BlaBlaCar покупает украинскую транспортную IT-компанию

Международная платформа для автомобильных поездок BlaBlaCar объявила о приобретении украинской компании по автоматизации автобусных пассажирских перевозок Octobus.

Как сообщает пресс-служба BlaBlaCar, благодаря совместным усилиям двух компаний автобусные перевозчики получат возможность сформировать собственный сайт и мобильное приложение для онлайн-продаж, а также собственный call-центр для продаж по телефону и мобильное приложение для водителей и персонала.

Octobus — это облачная платформа, созданная в Украине, с помощью которой автобусные перевозчики получают возможность автоматизировать свои бизнес-процессы, от продаж и маркетинга до аналитики, бухгалтерии и управления автопарком.

"Соглашение с Octobus позволит BlaBlaCar ускорить цифровизацию рынке автобусных перевозок в Украине и масштабировать ее в страны, где автобусные операторы все еще продают большую часть своих билетов оффлайн на автостанциях и в кассах. В свою очередь, у пользователей BlaBlaCar появится больше выбора для поездок: поездки с попутчиками на личных автомобилях или автобусные поездки", — говорится в сообщении.

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В компании отмечают, что для BlaBlaCar это решение было принято в рамках общей стратегии развития.

По словам гендиректора BlaBlaCar в Украине Алексея Лазаренко, украинский автобусный рынок имеет большой потенциал, и в отличие от европейских стран, состоит из сотен автобусных операторов.

"У многих из них есть своя система управления бизнесом, которая не всегда соответствует потребностям, так как разрабатывать и поддерживать подобные решения — достаточно затратное занятие. Мы хотим помочь перевозчикам трансформировать свой бизнес, вывести его на новый уровень и ускориться в развитии. Вместе с Octobus мы предложим перевозчикам технологию, с помощью которой они смогут обеспечить оптимальное онлайн-присутствие, оптимизировать свои бизнес-процессы, сосредоточившись на ключевых задачах своего бизнеса, качестве услуг для пассажиров и повышении продаж", — заявил Лазаренко.

Как сообщалось ранее, в конце 2019 года BlaBlaCar в Украине вышел за рамки поездок с попутчиками и приобрел Busfor, крупнейший агрегатор автобусных поездок в Центральной и Восточной Европе.

Это позволило BlaBlaCar получить уникальные технологии дистрибуции, бронирования и продажи автобусных билетов, на которых построен автобусный маркетплейс.

Напомним, компания BlaBlaCar планирует запустить в Украине большой инжиниринговый хаб. В рамках проекта украинские разработчики будут работать над развитием и масштабированием автобусного маркетплейса.

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