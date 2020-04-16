BlaBlaCar запустил приложение для взаимной помощи с покупками

На фоне карантина, сервис BlaBlaCar представил приложение для взаимной помощи с покупками BlaBlaHelp. Услуга уже работает по всей Украине.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

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BlaBlaHelp — это бесплатное мобильное приложение, в котором люди, нуждающиеся в помощи с походом в магазин, могут найти исполнителя. BlaBlaHelp работает отдельно от основного приложения BlaBlaCar и уже доступно для скачивания пользователям смартфонов на базе iOS и Android.

Для того, чтобы стать помощником, необходимо зарегистрироваться или войти в приложение через аккаунт BlaBlaCar. Далее в специальном поле заполнить данные об услугах, которые вы можете предложить. А чтобы найти исполнителя, нужно скачать приложение, выбрать на карте ближайшего помощника и нажать "Отправить запрос".

Напомним, что BlaBlaCar не закрывает свой сервис на карантин в Украине, но призывает им не пользоваться.