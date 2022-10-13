Благодійність як нова цінність компаній — досвід найбільшого покер-руму Східної Європи компанії PokerMatch

Ігор Теребінов, заступник CEO PokerMatch, розповідає про нові стандарти відповідального бізнесу під час війни та нові проєкти своєї компанії

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Як себе зараз позиціює бренд PokerMatch? Що змінилося в операційній роботі під час війни?

Позиціювання бренду не змінилося, основні ідеї, закладені у бренді, звучать як і раніше. Звичайно, як і багато великих компаній, істотну частину своєї операційної роботи, ми спрямували на допомогу Україні та благодійність. Загалом благодійні ініціативи та суміжні активності зараз складають більшу частину маркетингової діяльності. Але це не зміна позиціювання. Ми як були, так і залишаємося брендом спортивного покеру.

Ми скоригували свою комунікацію, як природну поведінку відповідального бізнесу в умовах, в яких опинилася наша країна. І за реакцією своєї аудиторії бачимо, що ця поведінка була цілком очікуваною нашими користувачами. На додаток — платформа PokerMatch стала місцем, де українські покеристи можуть справді допомогти країні. Ми стали об’єднанням українського покерного ком’юніті та рушієм для ком’юніті покеристів у світі. Проте в операційному плані робота компанії сильно змінилася в багатьох аспектах: в організації робочого простору, операційних пріоритетах, правилах зв'язку і, звичайно ж, у робочій атмосфері. Підвищилася зібраність та віддача своїй справі. Кожен на своїй ділянці роботи відчуває відповідальність не лише перед компанією, а й перед країною. Адже наша праця може бути конвертована на допомогу Україні, тому всі намагаються зробити свій внесок. Акцент на благодійності став реакцією компанії на діяльність своїх же працівників — ми це підтримали та посилили.

Ми стали об’єднанням українського покерного ком’юніті та рушієм для ком’юніті покеристів у світі.

Що змінилося для вас усередині команди з початком війни?

У робочому плані я відмічу зміни в ставленні до індивідуальних налаштувань робочого процесу кожного співробітника. У всіх вони змінилися по-різному: особиста ситуація, місцеперебування та можливості — все це все було не завжди синхронними. Після першого шоку, ми відчули, що комунікація та процеси стали повільнішими. Проте згодом, усі напрямки в компанії адаптувалися, і ми повернулися до прогнозованої процесності. Допомогло й те, що раніше ми вже отримали досвід віддаленої роботи команд. У ментальному плані виросла значущість колег у своєму житті. В умовах воєнної небезпеки та загальної невизначеності, ми зрозуміли, наскільки важливі небайдужі один одному люди. Це якраз про силу команди, ком’юніті, загалом про підтримку.

Ви публічно заявили, що заблокували російських гравців. Розкажіть як це було і з чим ви стикнулися?

Це була одна з перших думок, яка виникла у відповідь на запитання "що робити?". До речі, наш бренд перший з індустрії, відключив гравців з росії. Природно й те, що ми зіткнулися з хвилею хейту, обвалом чатів підтримки та купою негативу на профільних форумах від цих користувачів. Разом з тим частина гравців з розумінням поставилася до таких дій, дехто писав пости проти війни. Проте ми не зробили ні для кого винятків, це було єдиним правильним та природним рішенням.

Як у вас з'явилася ідея благодійних турнірів?

Більшість людей команди з перших днів намагалися тим чи іншим чином допомагати – волонтерити, забезпечувати наших захисників. Звичайно, це обговорювалося всередині між людьми, найчастіше у чатах можна було прочитати питання — "Чим можна допомогти ще?". І в якийсь момент прийшло розуміння, що допомогти кращим чином можна лише тим, на чому ми справді розуміємося — тобто нашою справою. Ми були впевнені, що наше українське покерне ком'юніті, підтримає нас. Коли ми провели перший благодійний турнір, отримали неймовірний відгук та зрозуміли, що не помилилися.

Більшість людей команди з перших днів намагалися тим чи іншим чином допомагати – волонтерити, забезпечувати наших захисників

Благодійність — це піар?

І так, і ні.

Так, тому що це комунікація, завдяки якій привертаєш увагу до благодійних ініціатив, а далі — безпосередньо до цілей цих ініціатив. Так підвищується рівень довіри до них на ґрунті вже зроблених справ. І в результаті — допомагати починає більше людей.

Ні – тому що висвітлення благодійності саме по собі вторинне, бо первинним є прагнення цю допомогу масштабувати, залучити якомога більше людей.

Які благодійні ініціативи ви підтримуєте?

Під час проведення першого благодійного турніру Victory Cup, ми вивчили усі благодійні фонди. Насамперед ті які вже були на слуху у спільноти та ті, які займаються гуманітаркою. Ми хотіли знайти перевірених часом і ділом партнерів, яким передамо гроші на конкретні запити. Так ми почали працювати з фондами "Зграя", “Трушна перемога”, “Майстерня”, “Центр добра”. Працювати з ними ми продовжуємо і зараз. Важливо, що ми можемо їм довіряти, маємо усі звіти — від закупів ліжок для постраждалих від війни сімей до продуктових наборів в конкретні села Харківської області. Завдяки благодійним турнірам упродовж півроку, нам вдалося зібрати більш ніж 3 млн гривень, які ми передали на добрі справи заради наближення перемоги України.

Чому благодійний напрямок ви поставили на потік?

Це та форма відповідальності, яку прийняла для себе компанія в теперішніх умовах. Ми займаємось своєю справою, і в ній змогли інтегрувати свою соціальну місію. Мабуть, іншого варіанта, за якого ми цього б досягли, просто не було.

Завдяки благодійним турнірам упродовж півроку, нам вдалося зібрати більш ніж 3 млн гривень, які ми передали на добрі справи заради наближення перемоги України

Розкажіть про кейс благодійного турніру на день народження компанії?

Цей кейс примітний тим, що компанія вчинила як жива людина. Є такий спосіб відсвяткувати свій день народження, коли людина озвучує своїм близьким бажання замість конкретних подарунків. Суть у тому, щоб усі охочі привітати, відправили кошти на благодійну мету. Ви це неодноразово могли бачити в соцмережах. Так і наша компанія, замість організації святкових заходів, організувала благодійний турнір, прибуток з якого направила на гуманітарну допомогу.

Чи сприймає іноземна аудиторія ваші благодійні ініціативи?

Відгуки ми оцінюємо за рівнем участі закордонних гравців у наших благодійних турнірах. І він стабільно високий, інтерес до таких турнірів у користувачів не знижується. Для нас це показник того, що ми виконуємо свою місію не тільки в межах нашої країни.

Турніри ініційовані PokerMatch підтримуються Міжнародною Федерацією покеру, яка небайдужа до війни в Україні та підтримує нашу країну. Компанія PokerMatch виступила титульним партнером під час участі Національної збірної України зі спортивного покеру на Чемпіонаті світу. До висвітлення цього проєкту приєдналися найкращі покеристи світу з мільйонними аудиторіями передплатників та фанатів у всьому світі.

Які показники благодійних справ ви вважаєте успішними?

Насамперед це реакція покерного ком'юніті. Саме те, як покеристи з усієї України відгукуються на благодійні проєкти бренду. Це безпомилковий маркер того, чи робимо ми все правильно. Ну і, звичайно, показником ефективності є сама фінансова допомога, яку ми зібрали.

Які уроки війни стати бізнесовими стандартами у вашій компанії — у корпоративному управлінні, у підборі персоналу?

Беззаперечно, це більша увага до індивідуальних особливостей працівників під час роботи. Глибший акцент на соціальну місію та соціальні проєкти.

Розкажіть про плани у компанії на майбутнє? Що з'явилося нового у роботі компанії? Нові підходи, нові соціальні ініціативи, нові продукти?

Найближчим часом ми збираємося порадувати своїх користувачів новими інноваціями продуктів та ігровими активностями. Детально про це рано говорити, але ми впевнені, що всі новинки сподобаються нашій аудиторії. У плані соціальних ініціатив точно будемо продовжувати свої поточні соціальні проєкти та масштабувати їх. Цей вектор залишається для нас пріоритетним.

Найближчим часом ми збираємося порадувати своїх користувачів новими інноваціями продуктів та ігровими активностями

Яких правил емоційного інтелекту зараз ви дотримуєтесь?

Ставити себе на місце споживача, враховувати настрій аудиторії, правильно оцінювати щоденні меседжі. А також оцінювати зворотний зв'язок відносно своїх дій та активностей, при цьому постійно синхронізувати свій поняттєвий апарат з аудиторією. Загалом — головне бути у щирій комунікації зі споживачем.