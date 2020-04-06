Транспорт 20 минут назад

BMW представила топовый олдскульный мотоцикл (ФОТО, ВИДЕО)

Стоимость нового круизера в Германии составит от €22 800

BMW представила топовый олдскульный мотоцикл (ФОТО, ВИДЕО) BMW представила топовый олдскульный мотоцикл (ФОТО, ВИДЕО)
Фото: скриншот YouTube

Компания BMW Motorrad презентовала серийный олдскульный круизер R18, в котором классический дизайн сочетается с современными технологиями.

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Как сообщает AutoConsulting, в дизайне мотоцикл стилизован под BMW R5 образца 1936 года, однако, по мнению разработчиков, в этом и кроется главный козырь.

Мотоцикл получил стальную трубчатую раму, передняя подвеска — перевернутая телескопическая вилка, а роль задней выполняет моноамортизатор под седлом.

Круизер оснащен комбинированной тормозной системой с двумя дисками на переднем колесе (нажатие на рычаг переднего тормоза задействует и задний тормоз, а педаль заднего тормоза отвечает только за него), антиблокировочной системой ABS, системой стабилизации ASC и антипробуксовочной системой MSR.

У водителя также будет возможность выбирать один из трех режимов работы двигателя — Rain, Roll и Rock.

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Сам двигатель получил название Big Boxer и является самым мощным 2-цилиндровым оппозитным мотором, который когда-либо использовался на мотоциклах BMW.

Агрегат объемом 1,8 литра выдает 91 лошадиную силу и 158 Нм момента и агрегатируется с 6-ступенчатой коробкой передач.

На старте продаж для BMW R 18 сразу же будет доступно множество аксессуаров из фирменного каталога BMW Motorrad, а кроме того клиентам предложат массу афтермаркет-деталей от известных компаний Roland Sands Design, Vance & Hance и Mustang Seats.

Стоимость нового круизера в Германии составит от €22 800 за BMW R 18 First Edition с расширенной отделкой хромом и двойными цировками на баке.

Напомним, в начале ноября прошлого года компании Aston Martin и Brough Superior на выставке EICMA в Милане представили совместный проект — трековый спортбайк AMB 001

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