Boeing планирует выпустить облигации на $25 млрд

Руководство авиаконцерна Boeing не станет прибегать к финансовой помощи правительства США, так как компания планирует получить $25 млрд в результате размещения облигаций.

Об этом вчера, 30 апреля, сообщила пресс-служба корпорации.

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В компании заявили, что размещение облигаций является одним из нескольких шагов, которые концерн предпринимает для поддержания ликвидности и стабильной работы 17 тысяч компаний в авиационной отрасли в условиях кризиса, вызванного резким спадом пассажирских авиаперевозок и приостановкой эксплуатации после двух авиакатастроф самолетов Boeing 737 MAX.

"В результате закрытия этой сделки, ожидаемой в понедельник, 4 мая, мы не планируем в настоящее время искать дополнительное финансирование через рынки капитала или опционы правительства США. Предложение облигаций включает в себя долговые инструменты с общей основной суммой $25 млрд по семи траншам со сроками погашения от трех до 40 лет", — говорится в сообщении.

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Boeing, как и другие представители авиационной отрасли, пострадал от ограничительных мер в рамках борьбы с коронавирусом.

Кроме этого, концерн столкнулся с миллиардными убытками из-за приостановки в 2019 году полетов лайнера Boeing 737 Max после двух авиакатастроф, в которых винили программное обеспечение и недостаточное обучение пилотов новой технике.

Как сообщалось ранее, в марте руководство Boeing выступало за то, чтобы правительство США выделило не менее $60 млрд для поддержки авиационно-космической промышленности.

Напомним, в конце января 2020 года компания Boeing отчиталась о финансовых показателях. За 2019 год чистый убыток компании составил $636 млн против чистой прибыли $10,5 млрд годом ранее. Таким образом, корпорация впервые с 1997 года закончила год с убытком.