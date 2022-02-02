Более 30 проектов для развития экономики Украины: первые итоги меморандума между TECHIIA и Минцифры

Развитие украинского киберспорта, поддержка ИТ и стартап экосистем Украины и инновационный курс в университете – главные проекты, которые холдинг TECHIIA и Минцифры реализовали в рамках совместного меморандума. Об этом сообщает пресс-служба TECHIIA.

В октябре 2020 Министерство цифровой трансформации Украины и международный технологический холдинг TECHIIA подписали меморандум и обязались содействовать развитию киберспорта, ИТ-отрасли и STEM-образования, а также построению дата-центров в Украине. За это время удалось реализовать более 30 проектов в указанных направлениях.

В целях популяризации киберспорта TECHIIA в партнерстве с Министерством молодежи и спорта Украины и Федерацией киберспорта Украины начали первое исследование индустрии. Его цель – сформировать стратегию развития киберспорта на государственном уровне.

Компания WePlay Esports, в состав инвесторов которой входит холдинг TECHIIA, становится бренд-амбасадором Украины на международной киберспортивной арене. В 2021 году компания провела 5 собственных международных турниров, среди которых WePlay AniMajor по Dota 2 – самый масштабный турнир в истории Украины. В нем приняли участие команды из более чем 20 стран, а матчи турнира вместе собрали более 37 млн часов просмотров.

Также компания привлекла к популяризации киберспорта мировых звезд бокса Александра Усика и Василия Ломаченко – вместе они основали файтинговую киберспортивную лигу WePlay Ultimate Fighting League. Кроме того, усилилось сотрудничество с Федерацией киберспорта Украины: WePlay Esports стала техническим партнером первого официального чемпионата Украины по Dota 2 и CS:GO, помогла провести студенческие и инклюзивные турниры.

Совместными с TECHIIA усилиями Минцифры делает ИТ-экосистему Украины еще более заметной на мировой арене. TECHIIA посодействовал обновлению государственного онлайн-портала для поиска бизнес-информации об ИТ-индустрии Украины 360 Tech Ecosystem Overview – на нем появились разделы об инвесторах, R&D-центрах и IT-образовании.

Кроме того, управляющий партнер холдинга TECHIIA Юрий Лазебников вошел в совет экспертов Украинского фонда стартапов, а представители компаний холдинга стали судьями и менторами в различных акселерационных программах. Также TECHIIA поддержал исследование состояния ИТ-отрасли Украины, результаты которого ассоциация IT Ukraine представила в январе.

Удалось реализовать и несколько образовательных проектов, наиболее знаковый из которых – запуск специализированного курса «Режиссура анимационного фильма» в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого, инициированного командой WePlay Esports. После завершения курса студенты получат диплом бакалавра международного образца и смогут создавать зрелищные киберспортивные шоу на аренах компании.