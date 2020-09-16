Почти половина малых предпринимателей не готовы к усилению карантина в Украине — опрос ЕВА

Более 40% украинских малых предпринимателей не готовы к усилению карантина.

Об этом свидетельствуют результаты экспресс-опроса, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией среди представителей малого и микробизнеса — участников проекта Unlimit Ukraine.

Так, 42% опрошенных ответили, что их бизнес не готов к возобновлению жесткого карантина. Еще 29% предпринимателей утверждают, что готовы к ухудшению ситуации, и другие 29% сомневаются в своей реакции на развитие такого сценария.

"В случае второй волны коронавируса и, соответственно, усиления государством карантина, большинству малых предпринимателей придется закрывать бизнес или сокращать его масштабы, а также обращаться к государству за помощью. В этом контексте чрезвычайно актуальным является упрощенный доступ бизнеса к доступному кредитного ресурса", — отметили в ЕБА.

Опрос проводился с 31 августа по 15 сентября 2020, в котором приняли участие 62 предпринимателя — представителя малого и среднего бизнеса.

СПРАВКА:

Unlimit Ukraine — платформа для развития малого и микробизнеса, созданная на базе Европейской Бизнес Ассоциации. Проект предоставляет комплексную поддержку малому и микробизнесу через образовательные мероприятия и консультации, участие в спецпроектах, диагностику проблем бизнеса и обсуждения актуальных для него вопросов. Участником проекта может стать малый и микробизнес с формой собственности ФЛП без ограничения видов деятельности. Сегодня проект насчитывает 1865 участников.