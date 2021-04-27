"Большая стройка" мостов за пять лет увеличит ВВП на 0,9% — эксперт

За пять ближайших лет, в течение которых "Укравтодор" по программе Владимира Зеленского "Большая стройка" планирует восстановить и построить 1385 мостов во всех регионах, ВВП Украины должно вырасти на 0,9%. Такие данные в Facebook приводит глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков.

По словам эксперта, который ссылается на данные аналитического портала "Слово і діло", 81% всех мостов в Украине были построены раньше 1980 года, и в каком они находятся состоянии, достоверно не известно. Из 16 346 мостов Украины были проверены только 895.

Согласно приведенной информации, с 1980 по 1989 годы ремонт проводился на 1950 мостах, с 1990 по 1999 — на 619, а с 2000 по 2009 — всего на 337 мостах. С 2010 по 2019 годы было сделано еще меньше — отремонтировали 314 моста.

"Ситуация стала налаживаться в 2020 году, когда Владимир Зеленский начал программу "Большая стройка", — пишет Быков. — Всего за один кризисный ковидный год "Укравтодор" провел работы на 158 мостах".

До 2025 года "Укравтодор" планирует восстановить столько же мостов, сколько было сделано за все предыдущие годы независимости Украины, вместе взятые, сообщает эксперт, ссылаясь на данные главы "Укравтодора" Александра Кубракова.

Быков также называет некоторые из мостов, восстановленных и построенных в прошлом году: Маршинский мост через реку Прут; мост через реку Черемош в селе Розтоки Черновицкой области; мост через Днестр на дороге Т-09-10 и мост через реку Теребля в Закарпатье.

Он напоминает также о Запорожском мосте, где на первой очереди балочного моста движение было открыто в прошлом году. Планируется, что уже в этом году по всему мостовому комплексу поедут машины.

Главным же результатом программы восстановления мостов Быков называет комплексное положительное влияние на экономику.

"Самая важная история, как по мне, что строительство мостов создает крупные заказы украинской промышленности: наши мосты строят из украинского бетона и стали, а в производстве всего этого задействованы почти 20 000 человек в разных сферах промышленности и мостового строительства. Все это за пять лет должно увеличить рост украинского ВВП на 0,9%", — отмечает эксперт.