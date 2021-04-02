Транспорт 50 минут назад

"Большая стройка" объездной Днепра завершится ко Дню Независимости — Кирилл Тимошенко

Один из крупнейших городов страны до сих пор не имеет объездной дороги

"Большая стройка" объездной Днепра завершится ко Дню Независимости — Кирилл Тимошенко "Большая стройка" объездной Днепра завершится ко Дню Независимости — Кирилл Тимошенко

 В рамках президентской программы "Большая стройка" продолжается строительство объездной дороги города Днепр. Завершить работы планируют ко Дню Независимости Украины, сообщил заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.

Как он подчеркнул, до сих пор Днепр, один из крупнейших городов страны, не имел объездной, а грузовики и транзитный транспорт вынуждены ездить по дорогам города-миллионника.

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Десять лет назад власти пообещали построить объездную дорогу, однако фактически все эти годы проект оставался заморожен, а работы не проводились. Ситуация кардинально изменилась с началом реализации в 2020 году программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка", которая предусматривает реализацию инфраструктурных проектов по всей Украине.

В прошлом году наконец продолжились работы по строительству объездной дороги Днепра. В пятницу, 2 апреля, Кирилл Тимошенко совместно с главой "Укравтодора" Александром Кубраковым проинспектировали ход работ. Координатор программы "Большая стройка" уверен, что вскоре все работы будут завершены.

"Мы уверены в том, что строительство Южного обхода будет завершено ко Дню независимости. Наконец улицы Днепра выдохнут с облегчением. Также совместно с Минфином уже решаем вопрос о том, чтобы начать работы и на Северном обходе города", — сказал Тимошенко.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко рассказал, что к концу 2023 Украина планирует восстановить всю сеть дорог государственного и международного значения.

 

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