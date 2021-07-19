"Большая стройка" увеличит грузопотоки в сторону южных портов", — Кубраков

Начата укладка и электрификация второй главной колеи на участке Черноморская — Береговая. Работы на 6,5-километровом участке, которые проводят в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", планируют завершить до конца года, сообщает министр инфраструктуры Александр Кубраков.

По словам министра, развитие припортовой железнодорожной инфраструктуры необходимо для увеличения грузопотоков в украинских портах. Перегон участка Черноморская — Береговая является одним из приоритетных проектов этого года.

"Именно этими железнодорожными путями осуществляются перевозки для 3-х из 5-ти крупнейших стивидорных компаний страны — ГП МТП "Южный", ООО "Трансинвестсервис" и АО "Одесский припортовый завод", — отметил Кубраков.

Сейчас технические характеристики участка Черноморская — Береговая препятствуют увеличению объемов и скорости перевалки грузов. Последний раз ее пропускную способность повышали 6 лет назад. После обновления пропускная способность пути увеличится с 55 до 60 пар поездов в сутки.

По расчетам объемы грузопотоков на ГП МТП "Южный" и ООО "ТИС" до 2023 года составят не менее 135 млн тонн.

"В дальнейшем мы рассматриваем возможность достройки второй ветки главного пути на участке "пост 30 км" — станция Береговая/станция Химическая. Тогда пропускная способность участка Черноморская — Береговая — Химическая составит уже 150 пар поездов в сутки", — подчеркнул министр.

Он добавил, что развитие инфраструктуры должно быть системным. Порты должны развиваться, а государство создавать для этого необходимые условия.

"Особое значение здесь имеет "Южный" как крупнейший государственный стивидор. Именно на его примере мы хотим показать, что государство хочет и может быть эффективным менеджером", — сказал Кубраков.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор президентской программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что Украина получит 130 новых грузовых электрических локомотивов производства французской компании Alstom.