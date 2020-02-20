Bolt запустил услугу вызова такси с детским креслом

Сервис по вызову такси Bolt запустил новую услугу Bolt Kids, которая позволяет заказать автомобиль с креслом для ребенка.

В данный момент категория Kids работает в тестовом режиме в Киеве, при этом тариф не предусматривает дополнительную плату за наличие детского кресла в авто этой категории, сообщает пресс-служба сервиса.

В частности, в Bolt отметили, что стоит выбирать именно эту категорию, если пользователь планирует поездку с ребенком до 12 лет и/или ростом меньше 145 см. Автомобили других категорий не обязательно оборудованы детским креслом.

Указано, что доступные в рамках данной услуги автомобили оборудованы универсальным детским креслом (одно кресло в одном автомобиле).

"Поскольку для безопасности кресло нужно настроить под нужный размер ребенка, то при заказе поездки стоит выбрать пункт посадки, где водитель сможет остановиться на несколько минут, чтобы выполнить все необходимые действия", — говорится в сообщении.

При этом в компании призывают родителей по возможности помогать водителю настраивать кресло и пристегивать ребенка.

Также представители компании сообщили, что заказ поездок для перевозки детей без сопровождения взрослых запрещен. Один автомобиль категории Bolt Kids может вместить двух взрослых (и водителя) и одного ребенка.

Как отмечается, в случае, если ребенок испачкал салон автомобиля или возникла проблема с оплатой поездки, родители ребенка или клиент, который заказывает поездку, несут ответственность за возмещение расходов на химчистку и оплату заказа.

Напомним, 20 ноября 2019 года в Украине вступил в силу закон №1150 об ответственности за нарушение правил перевозки детей, который предусматривает штраф за перевозку ребенка без автокресла в размере 510 грн (первый раз) или 850 грн (повторно в течение года).

Как сообщалось, в конце 2019 года компания Bolt запустила в Украине курьерскую доставку Delivery и перевозку животных Pets, а также в тестовом режиме прокат электросамокатов Segway NineBot ES4 (полноценный запуск запланирован на весну 2020 года).

В данный момент основанный в 2013 году сервис Bolt обслуживает 30 миллионов клиентов в более чем 35 странах мира.