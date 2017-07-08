Бородянский приют трудоустраивает своих щенков

  08 июля 2017, 11:06
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Необычный социальный проект #ПсиНеДляКраси для Бородянского приюта разработало коммуникационное агентство Engine Comms

Бородянский приют трудоустраивает своих щенков | КСО | Дело Увеличить картинку

Пейсмейкер, тестировщик игрушек или тренер объятий — на такие вакансии претендуют щенки Бородянского приюта для животных. Десять собак разместили свои резюме на рекрутинговом портале HeadHunter, чтобы доказать: собаки не только лучшие друзья, но и незаменимые помощники.

"Помогу создать образ надежного, заботливого парня и развлеку ее, пока ты с друзьями в баре", — так начинает свое резюме четырехмесячный Барни, который ищет работу пикап-мастера. Джек, претендующий на вакансию бэби-ситтера, обещает найти общий язык с вашими детьми — даже если они еще не разговаривают. А Ким, которая хочет стать моделью, уверяет: ее фото в вашем Insta соберут неслыханное количество лайков.

Проект #ПсиНеДляКраси для Бородянского приюта разработало коммуникационное агентство Engine Comms. Он рассказывает о собаках с "профессиональной" точки зрения и помгает им найти хозяев.

"Любовь и верность не зависят от происхождения и породы, — говорит Полина Балицер, и.о. директора Бородянского приюта для животных. — Мы прорекламировали только десятерых, но четвероногого счастья хватит всем — приезжайте и закрывайте свои вакансии!".

Идейный вдохновителем проекта стала Жанна Стрельникова, менеджер PepsiCo.

О Бородянском приюте

Коммунальное предприятие, работающее с 2009 года. В приюте проживает около 300 собак. Финансируется за счет бюджет Киева и благотворительных взносов.

Принимает посетителей со вторника по воскресенье, с 11:00 до 16:00. Адрес: Киевская область, Бородянский район, село Новое Залесье, ул. Студенческая 24. +38 (097) 997-59-97

    • Проект #ПсиНеДляКраси для Бородянского приюта. Иллюстратор: Андрей Волошин
    • Проект #ПсиНеДляКраси для Бородянского приюта. Иллюстратор: Андрей Волошин
    • Проект #ПсиНеДляКраси для Бородянского приюта. Иллюстратор: Андрей Волошин
    • Проект #ПсиНеДляКраси для Бородянского приюта. Иллюстратор: Андрей Волошин
    • Проект #ПсиНеДляКраси для Бородянского приюта. Иллюстратор: Андрей Волошин

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Теги: социальная ответственность , общество , животные

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Бородянский приют трудоустраивает своих щенков | КСО | Дело
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