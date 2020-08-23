Британские исследователи разогнали интернет до рекордных 178 терабит в секунду

Исследователи из Университетского колледжа Лондона вместе с компаниями Xtera и KDDI Research смогли достичь скорости интернета в 178 терабит в секунду.

С такой скоростью, уверяют исследователи, вся библиотека фильмов и сериалов на Netflix загрузится менее чем за секунду, говорится в публикации, обнародованной в научном издании IEEE Photonics Technology Letters.

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Там утверждается, что это новая рекордная скорость интернета — на одну пятую больше предыдущего рекорда, установленного в Японии.

Указано, что для передачи данных авторы исследования использовали оптоволоконный кабель — то есть тот же кабель, через который передают информацию в глобальной сети и сейчас. Однако они усовершенствовали его, расширив световой спектр почти вдвое.

Известно, что через оптоволокно передается оптический сигнал, который отражается от его внутренних стенок. Это сравнительно быстро и дешево, поскольку скорость света, как известно, составляет 300 тысяч километров в секунду.

Впрочем, поскольку кабели не прямые, а сгибаются и скручиваются (через физические ограничения для инфраструктуры), скорость движения оптического сигнала через оптоволокно значительно меньше этих 300 тысяч километров в секунду.

Британским исследователям удалось усовершенствовать конструкцию оптоволокна, а точнее — усилителей, расположенных на нем. Так они усилили силу оптического сигнала. Отсюда, как следствие, — и большая скорость интернета.

Авторы указывают, что их технику можно применить, чтобы улучшить уже имеющуюся сетевую инфраструктуру. Можно заменить только усилители на оптоволокне, а не весь кабель заодно.

Для сравнения: один обновленный усилитель обойдется в 16 тысяч фунтов стерлингов (а они расположены на каждые 40-100 км кабеля), тогда как лишь один километр нового оптоволокна может стоить до 450 тысяч фунтов стерлингов.

"Интернет-трафик за последние 10 лет вырос экспоненциально. Рост потребности в данных связано с удешевлением скоростной ее передачи. И создание новых технологий является важным, чтобы тенденция к сокращению затрат на обслуживание интернета для удовлетворения будущего большого спроса в данных продолжалась", — отмечает ведущая автор исследования Лидия Ґальдино.

Напомним, в мае 2020 года ученые из университетов Австралии зафиксировали скорость передачи данных в интернете на обычной сетевой инфраструктуре в 44,2 терабит в секунду. С такой скоростью пользователи могут менее чем за секунду загрузить тысячи фильмов высокого качества. Тогда для этого использовали устройство, которым заменили около 80 лазеров в телекоммуникационном оборудовании. Его назвали "микрокомб".