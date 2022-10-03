Brocard націоналізують через російське коріння. Верховна Рада готова розглянути законопроект

На найближчому засіданні Верховна Рада розгляне питання про націоналізацію за особливою процедурою активів Росії на території України.

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Про це повідомила народна депутатка, заступниця голови Комітету ВР із питань економічного розвитку Роксолана Підласа, йдеться у Telegram-каналі Верховної Ради.

Кабінет Міністрів України склав перелік, до якого увійшло 903 об'єкти, що належать безпосередньо Російській Федерації. Примусова націоналізація цих об’єктів відбудеться за особливою процедурою.

Зазначається, що також у цьому переліку є всім відома мережа магазинів BROCARD, що на 100% контролюється офшорною компанією, яка, в свою чергу, контролюється Міністерством промисловості РФ.

Крім того, у список об’єктів входить підприємство "Енергомашспецсталь " у Краматорську, що на 92% належить офшорній кіпрській компанії, яку контролює "Росатом".

Нагадаємо, що 8 червня французький парфумерний холдинг Philippe Benacin Holding повідомив, що нібито купив 100% ТОВ "Брокард-Україна".

Після цього адвокати "Брокард-Україна" попросили суд скасувати арешт майна з огляду на те, що кінцевим бенефіціарним власником компанії став громадянин Франції Філіп Бенасін.

Суд задовольнив клопотання "Брокард-Україна", але частково. Арешт залишається чинним, як і заборона вчиняти будь-які дії, пов'язані з проведенням державної реєстрації права власності на корпоративні права компанії.