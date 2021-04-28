Конкуренты атакуют "БРСМ-Нафту", потому что мы отказываемся завышать цены, — Мельничук

Приоритеты "БРСМ-Нафты" — адекватная ценовая политика, комфорт водителей и качественные попутные сервисы. Из-за этого преимущества компания подвергается атакам со стороны конкурентов. Об этом в интервью "Новому времени" заявил директор департамента стратегического маркетинга и инноваций "БРСМ-Нафта" Александр Мельничук.

"Чтобы быть вежливыми по отношению к конкурентам, мы не говорим, что мы лучшие. Мы — другие. Это подтверждает наш слоган: "TURBOTA PRO людей и авто". На первый план мы выводим дополнительные сервисы и комфорт посетителей", — сказал Мельничук.

В качестве примера он привел проект Good Market —полноценный супермаркет с заправкой. При этом в отличие от других АЗС, цены в магазинах "БРСМ-Нафта" — как в обычных супермаркетах. Также он рассказал, что компания активно развивает собственный импорт и постоянно расширяет комплекс услуг. Зарядными станциями для электромобилей оснащены 10 АЗС, до конца года они появятся еще на 23х. На 7 АЗС установлены мойки самообслуживания, на 45 — почтоматы "Новой почты".

При этом сеть придерживается демократичной ценовой политики: стоимость топлива заметно ниже, чем на других АЗС, работает система прямых и моментальных скидок, компания единственная в Украине предлагает водителям заправку в рассрочку.

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По мнению Александра Мельничука, именно этим обусловлена пиар-кампания против "БРСМ-Нафты", которую заказали "конкуренты с самыми высокими ценами на стелах". У себя на странице в Facebook Мельничук обвинил Сергея и Артема Куюнов, совладельцев "Консалтинговой Группы А95" в проведении этой "черной" PR-кампании.

"Это картельный сговор сетей, которые правят бал на рынке и пытаются любым способом отвадить потребителей от тех трейдеров, кто держит разумные и честные цены… Мы неудобны конкурентам, которые прямо требовали от нас разными угрозами повышения цен", — сказал он.

Маржу некоторых сетей 7-11 грн с литра он назвал грабежом.

"Наша маржа существенно ниже — у нас другие аппетиты. Повторюсь: мы — другие. И не хотим лезть в острый кризисный период в карманы наших сограждан, забирая у них последние копейки. Именно поэтому мы указываем на стелах честную и обоснованную стоимость топлива, а не завышенную ради сверхприбылей. Более того, у нас чесная система прямых и моментальних скидок, а не виртуальних баллов. Да, мы такие — неудобные незручні для конкурентов, которые прямо требовали от нас разными угрозами повышения цен.", — заявил Александр Мельничук.

Менеджер "БРСМ-Нафты" также опроверг обвинения в якобы продаже некачественного топлива на АЗС "БРСМ-Нафта". По его словам, на нефтеперерабатывающем заводе компания производит высококачественный бензин марки А-95 Премиум+ с добавлением биоэтанола (до 32%). Мельничук указал на то, что государство разрешает такое производство. Он настаивает, что марки А-95 Euro і A-95 Euro Plus полностью соответствуют стандартам Евро 5, и это подтверждают паспорта качества, сертификаты и декларации соответствия, с которыми можно ознакомиться на каждой АЗС.