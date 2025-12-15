Чекати чи бігти? Як бізнесу не програти гонку штучного інтелекту

Днями я мав честь модерувати дискусійну панель на Forbes Tech 2025, присвячену одній з найгостріших тем сьогодення: стратегії впровадження ШІ. Разом із провідними експертами галузі – Олексієм Молчановським (УКУ) та Олександром Краковецьким (DevRain, Microsoft AI MVP) – ми шукали відповідь на питання: форсоване впровадження AI – це спринт чи марафон?

Дискусія вийшла насиченою, і замість сухих прогнозів ми вийшли на кілька фундаментальних інсайтів, які варто розуміти кожному керівнику.

ШІ – це не про "вчора", це про еволюцію. Перш ніж говорити про майбутнє, варто озирнутися. Сам термін "штучний інтелект" з'явився ще у 1950-х. Ми пройшли шлях від простих алгоритмів if-else до нейромереж 2010-х і нинішнього буму генеративного ШІ. Тобто, це не раптова магія, а технологічна еволюція. Тому питання "чи використовувати ШІ" вже не стоїть. Стоїть питання – "як саме?".

Кінець епохи Prompt Engineering. Один з найцікавіших висновків дискусії: професія "промпт-інженера", про яку так багато говорили останні два роки, фактично зникає. Моделі стають розумнішими, вони навчилися "рефлексувати" і розуміти навіть недосконалі запити.

На зміну приходить Context Engineering. Олександр Краковецький влучно зауважив: проблема не в тому, як запитати, а в тому, що знає модель про ваш бізнес. Без ваших внутрішніх даних навіть найрозумніша модель – це просто енциклопедія, яка не розуміє контексту вашої компанії. Бізнесу треба фокусуватися на побудові інфраструктури даних, щоб "згодовувати" ШІ правильний контекст.

Чисті дані – це фундамент. Ми погодилися з Олексієм Молчановським: якщо ваші дані лежать "в екселі на дропбоксі" у хаотичному стані, ШІ вам не допоможе. Garbage in – garbage out. Проте є лайфхак: можна використати сам ШІ для аудиту цих даних. Навіть якщо ви ще не готові до повноцінного впровадження агентів, використайте технології, щоб навести лад у цифровій екосистемі компанії.

Хто відповідає за помилки? Болюче питання для корпоративного сектору: хто винен, якщо ШІ "накосячить"? Тут думка експертів однозначна: відповідальність завжди на людині (Human in the loop). Ви не можете делегувати відповідальність алгоритму. ШІ – це інструмент, як екскаватор чи калькулятор. Якщо ви оператор цього інструменту, результат (і профіт, і збитки) – на вас. Це означає, що бізнес має вчитися керувати ризиками, а не уникати технологій через страх помилки.

Спринт чи марафон? То що ж робити – бігти стрімголов чи чекати, поки технологія "дозріє"? Відповідь – робити і те, і інше. Це одночасно і спринт (треба швидко тестувати гіпотези), і марафон (треба будувати довгострокову інфраструктуру). Не варто чекати "ідеального ШІ" або "зими штучного інтелекту". Технології розвиваються експоненційно. Поки хтось чекає стабільності, лідери вже інтегрують мультиагентні системи, де різні моделі ШІ дискутують між собою, знаходячи оптимальні рішення.

Підсумок: ШІ вже став частиною нашого життя. Рецепт успіху для українського бізнесу сьогодні:

Не боятися експериментувати, але керувати ризиками. Інвестувати в чистоту власних даних (це ваша головна конкурентна перевага). Розвивати культуру відповідальності, де людина керує ШІ, а не ховається за ним.

Рухайтеся з правильними партнерами, наймайте експертів і пам’ятайте: виграє не той, хто має кращу модель, а той, хто краще інтегрував її у свої процеси.