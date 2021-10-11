Из-за энергетического кризиса цены на алюминий побили 13-летний рекорд

Стоимость тонны алюминия с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов (LME) превысила $3 тысяч впервые с 22 июля 2008 года. Алюминий дорожает 9 месяцев подряд. Об этом пишет Bloomberg.

Основной причиной роста цен на алюминий эксперты называют энергетический кризис.

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Так, для производства алюминия требуется очень много энергии, на каждую тонну надо затратить около 14 МВт·ч. Этой энергии хватило бы на нужды среднестатистического дома в Великобритании больше чем на три года. Поэтому на стоимость алюминия влияют резко выросшие цены на энергоресурсы: нефть, газ и уголь.

При этом алюминий используется для производства широкого набора товаров — от алюминиевых банок до смартфонов.

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Угрозу глубокого мирового дефицита создают и действия Китая, который решил сократить промышленное потребление энергии, что прежде всего затрагивает производство алюминия.

Даже после начала энергетического кризиса Пекин ввел жесткие ограничения на будущие производственные мощности, что должно покончить с "многолетним чрезмерным расширением", отметили в Bloomberg.

В последние недели инвесторы покупали кол-опционы (право в будущем купить товар) с ценой до $4000 за 1 т, то есть они ожидают, что цена может вырасти существенно выше этого уровня, сообщил Bloomberg со ссылкой на неназванных трейдеров.

Напомним, ранее сообщалось, что цены на алюминий рекордно выросли на мировых биржах из-за событий в Гвинее, где произошел переворот. Политические беспорядки вызвали опасения по поставкам сырья, поскольку страна является одним из крупнейших мировых поставщиков бокситов — сырья для производства алюминия.

Также Украина увеличила импорт алюминиевых руд и концентрата (бокситов) в натуральном выражении на 44,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1 млн 777,93 тысячи тонн.