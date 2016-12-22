Цена угля для ТЭС выросла до 1736 гривень — Насалик

Цена энергетического угля для тепловой генерации составляет 1736 грн за тонну. Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.

Министр Насалик сообщил, что Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), пересчитала цену угля для теплоэлектростанций (ТЭС) — с 1390 грн/тонна до 1736 грн/тонна.

Министерство и НКРЭКУ используют разные методики для установления цен на уголь, поэтому цена отпуска угля на государственных шахтах ниже. Министерство использует индексы польской биржи, а НКРЭКУ — индекс Роттердамской биржи API2+логистика.

По словам Насалика, планируется повысить цену продажи угля государственными шахтами.

"Планируется повышение в таких пределах, — сказал министр во время итоговой пресс-конференции. — Это даст шахтам дополнительно 800-850 млн грн".

Также министр анонсировал реформирование угольной отрасли. По его словам, правительство заложило основы для этого: предоставило гарантии на материально-техническое обеспечение шахт, выделило 1 млрд грн на компенсацию в разнице угля, одобрило повышение цены государственного угля и заложило 800 млн грн на реструктуризацию шахт.

Напомним, в апреле 2016 года, когда НКРЭКУ привязало цену угля для украинских ТЭС к индексу API2 — котировки были на уровне $44 за тонну. Однако в ноябре цена выросла до $86 за тонну. Эффект от такого повышения цен отстрочен во времени — формула НКРЭКУ предполагает средний показатель индекса за 12 месяцев.

Данные: расчеты НКРЭКУ