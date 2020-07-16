"Центрэнерго" на "продаже воздуха" зарабатывает миллиарды — расследование

Компания ПАО "Центрэнерго" зарабатывает миллиарды гривен на энергетическом рынке за счет использования производственных мощностей атомных электростанций, чем наносит ущерб государственному НАЭК "Энергоатом" и и другие участники рынка, в том числе, государственное предприятие "Гарантированный покупатель".

Об этом говорится в расследовании журналистов программы "Схемы: коррупция в деталях" (проект Радио Свобода и телеканала UA: Первый).

Журналисты установили, что масштабная схема работает следующим образом: "Центрэнерго" продает по двусторонним договорам и на "рынке на сутки вперед" большой объем электроэнергии, который на самом деле не собирается производить.

В частности, для того чтобы гарантированно найти покупателя на этот объем, госкомпания устанавливает цену, которая иногда ниже себестоимости производства. Такая низкая цена позволяет "Центрэнерго" продать весь заявленный объем, "закрыв" большую часть спроса.

Из-за этого госкомпания "Энергоатом" и госпредприятие "Гарантированный покупатель" не могут продать на "рынке на сутки вперед" весь объем электроэнергии, которая, в отличие от "Центрэнерго", будет произведена в заявленном объеме точно, говорится в расследовании.

Когда наступает время поставки электроэнергии, то оператор рынка — государственная НЭК "Укрэнерго" — на основании оперативных данных видит риск большого будущего дисбаланса. Но остановить атомные энергоблоки "Энергоатома" в оперативном режиме невозможно, в отличие от тепловых электростанций "Центрэнерго".

Для того, чтобы избежать разбалансировки рынка и предотвратить негативные последствия, связанным с энергобезопасностью, "Укрэнерго" просит "Центрэнерго" не производить заявленные ранее объемы электроэнергии.

"Центрэнерго", который и создал этот искусственный дисбаланс, охотно соглашается это сделать, но выдвигает условие, если ему продадут электроэнергию со скидкой (для обеспечения уже заключенных контрактов).

Чтобы обеспечить выработку "Энергоатома", "Укрэнерго" вынуждено согласиться на такие действия "Центрэнерго" и продает ей необходимый объем со скидкой, покупая эту электроэнергию в "Энергоатома" и "Гарантированного покупателя".

Таким образом, подчеркивается в расследовании, "Центрэнерго", фактически ничего не делая, получает электроэнергию для продажи почти вдвое дешевле чем рыночная цена, а "Энергоатом", который потратил средства на производство, вынужденно продает свою электроэнергию с дисконтом.

Причем, такое право прописано в правилах энергорынка, утвержденных государственным регулятором НКРЭКУ. К июню заложенная в правилах скидка составляла почти 50%, с июня ее уменьшили до 20%.

Масштабы возможных сделок со стороны "Центрэнерго", как обнаружили "Схемы", исчисляются миллиардами. Согласно финансово-хозяйственной деятельности "Центрэнерго", которую журналисты получили от источников в налоговой, госкомпания начала активно зарабатывать на этой схеме, начиная с конца 2019 года.

Так, журналисты обнаружили, что с октября 2019 года до конца февраля 2020 года "Центрэнерго" получило от "Укрэнерго" почти 1 ГВт * ч электроэнергии для балансировки на общую сумму 1,06 млрд грн.

"Начиная с марта, масштабы использования этой схемы со стороны "Центрэнерго" существенно увеличились", — говорится в журналистском расследовании.

Так, общий объем проданной, но не произведенной "Центрэнерго" электроэнергии за период с 1 марта по 15 мая составил 2,1 ГВт * ч. Эти данные "Схемы" получили от источников в Кабинете министров.

О том, что электроэнергия была произведена "Центрэнерго" в меньшем объеме, чем предварительно продана по двусторонним договорам на рынке, свидетельствуют данные подготовленные ОО Save Dnipro на базе системы SaveEcoBot и немецким проектом поддержки правительства Украины Low Carbon Ukraine, который мониторит и анализирует реформу энергорынка .

В "Энергоатоме" подтвердили, что с тех пор, как заработал новый рынок электроэнергии, положение госкомпании стало постепенно ухудшаться: "На сегодняшний день ни "Энергоатом" , ни ГП "Гарантированный покупатель" не могут продать "на сутки вперед" (РДН) весь объем производимой на АЭС электроэнергии из-за перенасыщенности".

И добавили: "Результат — "Энергоатом" ежедневно завершает торги на РДН с небаланса на уровне от 20% до 40% продукции, выставленной на продажу, а "Гарантированный покупателю" удается реализовать продукцию АЭС лишь в отдельные часы суток".

Возможность продавать "воздух" и зарабатывать на этом — создало именно государство, в частности регулятор — НКРЭКУ, говорится в материале.

В НКРЭКУ сообщили, что ими неоднократно предпринимались меры для того, чтобы государственные "Гарантированный покупатель" и "Энергоатом" не испытывали таких финансовых убытков из-за ситуации на балансирующем рынке.

В регуляторе признали, что избыток электроэнергии на рынке могло привести к "манипуляциям с продажей объемов электрической энергии некоторыми участниками рынка, в частности, ТЭС/ТЭЦ". Для того, чтобы ограничить такие манипуляции, 3 июня НКРЭКУ приняла постановление, согласно которому продавать электроэнергию можно только при условии подтверждения физической возможности ее выработать.