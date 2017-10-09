Цены на бананы продолжают падать

На рынке Украины сохраняется тенденция снижения цен на бананы, в результате чего продавцы уже предлагают эти фрукты заметно дешевле, чем в первой половине октября 2017 года.

Только за неделю цены на бананы на украинском рынке снизились в среднем на 10%. Сегодня крупнооптовые партии этих фруктов поступают в продажу по 18-20 грн/кг (0,58-0,64 евро/кг), хотя еще неделю назад цена на эту продукцию нередко доходила до 22 грн/кг (0,70 евро/кг).

Негативный ценовой тренд аналитики рынка связывают с сезонным увеличением поставок банана в Украину. Однако при этом они отмечают, что уже сегодня цены в данном сегменте опустились на 10-13% ниже уровня на аналогичный прошлогодний период.

Отраслевые эксперты не исключают, что в текущем сезоне Украина может заметно нарастить импорта банана. Свое мнение они аргументируют перспективой довольно высоких цен на яблоко, которое является главным конкурентом банана на украинском рынке.

Напомним, что в сезоне-2016/17 Украина импортировала 282 тыс. тонн банана, что в 1,7 раза больше, чем сезоном ранее, и является максимальным показателем за последние 4 сезона.