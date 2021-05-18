Цены на бензин в Украине снова пошли вверх после резкого снижения

Розничные цены на бензин в Украине 18 мая 2021 года немного выросли по сравнению с предыдущим торговым днем.

При этом автогаз и дизельное топливо и дальше дешевеют, свидетельствуют данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

Указано, что средние розничные цены на бензин А-92 составляют 28,22 грн за литр (+0,02 грн), бензин А-95 — 29,02 грн за литр (+0,01 грн), дизельное топливо — 27,33 грн за литр (-0,04 грн), автогаз — 15,75 грн за литр (-0,02 грн).

В свою очередь розничные цены на бензин А-95 в Украине выглядят так:

Напомним, Кабинет министров с 15 мая ввел государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо и ограничил максимальную цену уровнем 30,22 грн за литр для бензинов и 27,89 грн за литр для дизельного топлива.

После этого 17 мая цены на АЗС резко снизились. В частности, несколько крупных сетей АЗС опустили цены на бензин А-95 на 1-2 грн. Так, на WOG и ОККО бензин подешевел на 1,77 грн, на Shell — на 0,86 грн, в сети "Параллель" — на 1,58 грн, KLO — на 0,99 гривен, SOCAR — на 2,06 грн.

Кроме того, до решения правительства средние цены на дизельное топливо были выше ценового потолка в 27,89 грн. Сети АЗС опустили цены на 1-2 грн, чтобы соответствовать новым требованиям.

В то же время сети автозаправочных комплексов WOG и ОККО заявили, что прекращают реализацию премиального топлива в связи с постановлением, которое предусматривает введение временного государственного регулирования цен на топливо.

Вскоре азербайджанская сеть АЗС SOCAR также перестала продавать премиальное топливо.

Однако 17 мая Минэкономики заявило, что постановление Кабмина об установлении максимальной торговой надбавки на бензин и дизельное топливо не касается премиального топлива.

Часть сетей АЗС возобновили продажу премиального топлива после разъяснения Минэкономики, что предельная торговая надбавка не касается брендовых бензинов и дизтоплива.