Цены на газ в Европе превысили $1300 за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ на европейском хабе TTF впервые в истории превысили отметку 1300 долларов за тысячу кубических метров. Об этом свидетельствуют данные на бирже ICE Futures.

На бирже ICE Futures в 11:24 цена зимнего фьючерса на спотовый индекс TTF составляла 108 евро за мегаватт, что соответствует 1309 долларам за тысячу кубометров. Ценовой пик составил 112,5 евро за мегаватт, или 1363,6 доллара за тысячу кубометров.

Напомним, 28 сентября биржевые цены на газ на европейском хабе TTF впервые в истории превысили отметку 1000 долларов за тысячу кубических метров.

Цена на газ опять начала расти после отказа "Газпрома" бронировать дополнительные мощности украинской газотранспортной системы.

Цены на газ в Европе активно росли все лето 2021 года и осенью приблизились к историческому рекорду. 14 сентября цена превысила отметку 800 долларов за тысячу кубометров, а 15 сентября она почти достигла отметки 1000 долларов за тысячу кубометров. Однако после того, как второй крупнейший поставщик газа в Европе норвежская компания Equinor заявила о готовности увеличивать поставки, цены снизились на 200 долларов за тысячу кубометров.

В свою очередь эксперты отмечают, что данный ценовой тренд вызван биржевыми спекуляциями и является ничем иным, как биржевым пузырем. Также эксперты считают, что ценовой пузырь может быть давлением газового бизнеса на Еврокомиссию с целью ускорить запуск скандального газопровода "Северный поток-2".

Напомним также, рост цен на сырьевые товары начался в ноябре 2020 года с роста цен на нефть. После этого на мировых рынках начали повышаться цены на другие сырьевые товары: сталь, железную руду, уголь и зерно.

Вслед за этим начали расти цены и на природный газ с середины лета 2021 года, в сезон закачки: когда цена должна была быть низкой, цены на газ в Европе демонстрировали рекордный рост. При этом эксперты отмечают, что газовое ралли вряд ли коснётся рядовых украинских граждан. Украина, хоть и не без проблем, сможет успешно пройти отопительный сезон.